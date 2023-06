Maraisa agacha até o limite na academia e choca com bumbum GG: 'Que ângulo'

Cantora Maraisa agacha até o chão na academia e impressiona ao exibir corpaço torneado em ação

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, impressionou ao compartilhar mais um vídeo fazendo musculação na academia. Nesta terça-feira, 27, a artista sertaneja publicou o registro pegando pesado nos exercícios e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Usando um look fitness cheio de estilo, a famosa colocou seu corpaço para jogo. De top, ela deixou à mostra sua barriga chapada e ao agachar até o chão, Maraisa parou tudo ao exibir seu bumbum torneado.

"Começando a semana da melhor maneira possível! Cuidando do corpo, da mente e ao som da nossa música “A Culpa É Nossa” já ouviram esse modão hoje?", contou ela na legenda do post cheio de boa forma e energia.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impactados com a musa do sertanejo. "Que ângulo", admiraram os fãs. "O foco que eu queria ter, mas não tenho", falaram. "Sempre linda", babaram outros.

Ainda nos últimos dias, Maraisa arrancou mais elogios ao aparecer com um look junino ousado em um show. De roupa com estampa xadrez, a cantora deu um toque sensual na combinação ao apostar em uma roupa íntima transparente.

Veja o vídeo de Maraisa treinando:

Após morte de maquiador, Maraisa homenageia Julyer Rodrigues: "Um grande amigo"

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes para lamentar a morte de um amigo próximo. Julyer Rodrigues, maquiador da artista, faleceu nesta madrugada após complicações de um Acidente Vascular Cerebral.

"Hoje, nós perdemos um grande amigo, confidente e maquiador. Julyer, você já estava fazendo muita falta e nesse momento ainda mais, porque a nossa esperança era que você voltasse e agora começa a cair a ficha que isso não vai acontecer…", desabafou.

Maraisa completou a homenagem se declarando para o amigo. "Mas no nosso coração temos a certeza que você descansou. Por aqui fica a saudade, das nossas conversas, da sua risada e companhia! Obrigada por tudo, te amaremos para sempre", finalizou.

A morte de Julyer foi comunicada nas redes sociais através da assessoria do profissional. "É com pesar que comunicamos o falecimento de Julier da Silva Rodrigues esta madrugada, 01 de junho, em Goiânia/GO, causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, evoluindo para um quadro de infecção generalizada. Familiares e amigos agradecem, do fundo do coração, todas as manifestações de carinho. A família pede privacidade neste momento de dor e tristeza. Desejamos que todos se recordem dele sempre com muito amor e alegria, pois foram estes sentimentos que sempre ele prezou em vida", informaram.

Além de ser maquiador de Maiara e Maraisa, Julyer também foi responsável por cuidar do visual da eterna Rainha da sofrência, Marilia Mendonça (1995-2021). O profissional, vale lembrar, estava internado desde março. "Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar, porém, sem trabalhar, não consigo arcar com todas as minhas despesas e da minha mãe. Criamos uma vaquinha on-line para quem poder ajudar no meu tratamento inicial", disse ele para tranquilizar os fãs antes da hospitalização.