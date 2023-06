Maraisa monta look junino com sutiã transparente e arrasa: 'Perfeita'

Cantora Maraisa monta look com roupa íntima e rouba a cena ao se exibir com ousadia

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu ao montar um look junino com um toque ousado. Neste domingo, 25, a famosa compartilhou fotos tiradas em um show na Bahia e chamou a atenção ao apostar em peças quadriculadas bem estilosas.

Para se apresentar no palco, a famosa apostou em um conjuntinho estampado de saia e camisa aberta. Por baixo, Maraisa colocou um sutiã preto com renda e transparência. Cheia de atitude, ela deu um show de beleza ao posar para os cliques.

"Quer ser meu namorado, moço?! Vem ser meu namorado, moço… Look maravilhoso para o São João, que está pegando fogo! Estou amando! Obrigada por tudo, Bahia. Foram 4 dias de shows por aqui, passando por cidades maravilhosas e acolhedoras, já estou pensando em voltar… Hoje ainda tem Senhor do Bonfim aqui na Bahia e Petrolina-PE", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas babaram pela sertaneja e enlouqueceram com o texto do post. "Sempre linda", escreveram. "Perfeita", definiram. "Eu aceito", brincaram outros com a legenda da famosa.

Veja o look junino de Maraisa:

Maraisa exibe corpaço escultural e tanquinho em vestido revelador

Essa não foi a primeira vez que Maraisa escandalizou com um look ousado! Recentemente, a musa sertaneja chamou atenção ao posar com um vestido pra lá de revelador. Nos registros tirados atrás do palco, a artista sertaneja apareceu deslumbrante em um modelo com recorte na barriga e bem colado ao corpo.