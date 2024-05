Nattan oficializa término com influenciadora após 4 anos de namoro

Após manter um relacionamento discreto por cerca de 4 anos, Nattan anunciou que está solteiro: "Focando bem na minha carreira"

Após um relacionamento discreto de cerca de 4 anos com a influenciadora Layla Samylle, o cantor Nattan declarou que está solteiro. Ele gravou seu novo DVD em São Paulo na última quarta-feira, 1, em um evento privado.

Em entrevista ao UOL, o cantor compartilhou que está focado em outras áreas de sua vida no momento. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta", disse ele.

Os fãs do artista começaram a suspeitar que o romance havia chegado ao fim quando ele começou a ser visto com a também influenciadora Gabriella Lenzi nas últimas semanas.

Falando sobre sua carreira, vale lembrar que entre o final do ano passado e início deste ano o cantor cearense paralisou a agenda devido a um edema nas cordas vocais, consequência dos antibióticos utilizados no tratamento de uma infecção da bactéria H. Pylori.

O artista retornou aos palcos no início de março de 2024 e na metade do mesmo mês lançou o sucesso ‘Amor na Praia’, que está entre as 50 músicas mais tocadas no Brasil, no Spotify. Esta semana, gravou o novo DVD ‘NTTN’, em São Paulo, recebendo diversas personalidades no evento.

Nattan comemora cura de problemas de saúde após anúncio de volta aos palcos

Após Nattanzinho anunciar a volta aos palcos depois de realizar tratamentos médicos, o cantor compartilhou em março deste ano que está curado da bactéria H Pylori e dos refluxos - motivos que o afastou dos shows para seguir tratamento.

Por meio dos Stories no Instagram, o artista postou uma foto com a legenda "endoscopia", seguida de um vídeo ainda na maca onde foi realizado o exame. "Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.", disse ele.

Em janeiro deste ano, Nattan contou ao portal LeoDias que estava enfretando um crise de esofagite há alguns meses. O quadro se agravou após ele contrair a bactéria H Pylori, que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, e, consequentemente, causou problemas em suas cordas vocais.