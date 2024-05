Deniziane fala de novo affair após aparecerem juntos: 'Cara especial'

Deniziane usou as redes sociais para responder sobre seu novo affair e refletir sobre as mudanças em sua vida: "Estou no caminho certo"

Nesta quinta-feira, 2, Deniziane usou as redes sociais para responder aos questionamentos dos fãs. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, a ex-sister esclareceu sobre seu novo affair.

"Vai contar o que a gente quer [saber]? O boy novo, conte sobre ele", indagou um seguidor. Sem revelar o nome do parceiro, Anny contou que o conheceu antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil "Ele é um cara especial. Já o conhecia antes de entrar na casa. Curiosas vocês, hein?! (risos)", disse ela.

A mineira, que completou 30 anos de idade nesta quinta-feira, 2, também refletiu sobre as mudanças em sua vida do último ano para cá. "A Anny de um ano atrás estava perdida. Trabalhando sem vontade alguma, eu queria sempre mais, me dedicava, mas sentia que ali não era meu lugar. Tinha a sensação que estava atrasada em tudo, financeiro, carreira, relacionamento", iniciou.

"Hoje, eu sinto que estou no caminho certo. Deus não me dá nada de mão beijada para ninguém e eu também não quero isso. Enquanto eu tiver forças, eu vou lutar por mim, pelo meu filho e pela minha família. Vou tirar meus pais do trabalho ou eu não me chamo Deniziane", finalizou a influenciadora.

Deniziane é vista agarradinha com rapaz em festa

A fila andou para Deniziane após ter vivido um affair com Matteus, no BBB 24. Na última terça-feira, 30, a ex-participante do reality show global apareceu agarradinha com um moço durante uma festa intimista e deu o que falar.

O momento de romance de Anny Ferreira com Rafael Gaudereto vazou ao abrirem uma live durante a reunião entre amigos. Com o braço no pescoço dele e beijando o mineiro, a ex-BBB mostrou que já está em outra após polêmicas envolvendo Alegrete, que acabou ficando com Isabelle no confinamento após semanas da eliminação da fisioterapeuta.

Após a final do BBB 24, Deniziane falou se ficou arrependida de ter se envolvido com o gaúcho na casa. "Não tem como me arrepender sem saber o futuro. Eu agi com o que eu sentia naquele momento. Não tenho nenhuma rixa com ela [Isabelle] e nem com ele. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo do dois", disse ela ao portal LeoDias.

Então, ela ainda comentou que não teve tempo de conversar com Matteus. "Cumprimentei eles e ainda não tivemos tempo de conversar", afirmou a fisioterapeuta que deu um ponto final na relação alguns dias antes de ser eliminada do jogo.