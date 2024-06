Simony rejeita carrão de luxo que recebeu de presente: ‘Vou devolver’

Após ganhar carrão de luxo de presente de aniversário, Simony afirma que vai devolver o veículo e explica o motivo inusitado

Depois de revelar que ganhou um carro de luxo como presente de aniversário, Simony surpreendeu os seguidores ao anunciar que pretende devolvê-lo. Em suas redes sociais, a cantora, que completa 38 anos em julho, explicou que recebeu o item caríssimo de um admirador secreto e estipulou um prazo para que ele se identifique antes de devolver o carrão.

Através do feed do Instagram, Simony apareceu posando feliz da vida sentada em cima do veículo. Na legenda, ela contou que ganhou o carrão de um admirador secreto, mas avisou que vai recusar o presente se não descobrir quem o enviou: “Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi”, iniciou.

“Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei ué, chegou o carro em um guincho”, a cantora revelou o motivo inusitado e contou como foi receber o presentão. Nos comentários, os seguidores da artista especularam sobre o admirador misterioso.

“Se não sabe quem mandou, como irá devolver? Se vai devolver é que sabe quem mandou. E como sabe”, opinou. “Se for lhe causar desconforto ficar com ele, fique à vontade pra mandar pra mim”, outra seguidora brincou. “Que tudo! Tomara que esse admirador secreto te encante e te faça feliz! Você merece!”, escreveu um terceiro.

Mais tarde, Simony publicou uma nova foto e compartilhou uma reflexão, mas não voltou a mencionar seu carrão e deu uma nova sugestão de presente: “Sabe o que tem valor hoje pra mim? A vida, as coisas simples. Viajar com meus filhos, almoçar com minha mãe, curtir meus cachorros, e ser exemplo e força pra quem está passando por um câncer”, disse.

“Eu não tô nem aí pra coisas materiais. Nada do que tenho salvaria minha vida. Deus me deu uma missão, eu e o Vencer o Câncer vamos até o fim e vamos lutar por vocês. Se você quiser me dar um presente de aniversário, faça uma doação para @vencerocancer isso vai ser meu maior presente”, disse a famosa, que enfrentou um câncer de intestino.

Simony passa por sessão de imunoterapia:

Recentemente, Simony passou por mais uma sessão do tratamento contra o câncer e celebrou o andamento das sessões. Diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022, a cantora já anunciou que não apresenta mais células cancerígenas no corpo, mas ainda precisa fazer tratamento com imunoterapia; saiba mais sobre.