Patricia Abravanel surpreende Eliana com pedido: "Não sei o que aconteceu"

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu Eliana Michaelichen ao pedir desculpas no último dia da loira na emissora, neste domingo (23). No Programa Silvio Santos, a também apresentadora chorou ao revelar as dificuldades profissionais enfrentadas ao longo de sua carreira dentro e fora do SBT. A filha de Silvio Santos interrompeu a colega com o perdão e pediu que o trecho do pedido de desculpas não fosse exibido.

Durante a atração dominical, Eliana relembrou seu retorno ao SBT há 15 anos, após um período na Record. A apresentadora se emocionou ao compartilhar que Silvio Santos se lembrou de uma caixa de chocolates que ela havia dado a ele quando deixou o SBT pela primeira vez.

"A hora que seu pai me disse isso tocou meu coração, porque às vezes, muitas vezes... A gente que é artista, não é sobre o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito. Naquela frase ele demonstrou um carinho, um respeito e uma memória emocional que tocou meu coração", disse Eliana.

"Ele não tinha se esquecido da garota que 11 anos depois saiu para crescer. Não tenho dúvidas de que é necessário esse encerramento de ciclo, porque às vezes precisamos sair da casa do pai e da mãe para crescer e ser visto", continuou ela.

Em seguida, Patricia Abravanel pediu desculpas em novme de sua família. "Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que vc nos perdoe", pediu.

"Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. Nós temos muito carinho, muito respeito. Que você saia de coração limpo. Se algo aconteceu com você aqui dentro, eu peço perdão. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa para voltar se você quiser. Não precisa ir para o ar isso", complementou a apresentadora do Programa Silvio Santos.

Veja o momento: