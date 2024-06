Samuel de Assis se desculpa com professora após eliminação na ‘Dança dos Famosos’

Samuel de Assis se pronuncia após eliminação e pede desculpas para sua professora no ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’

Na noite do último domingo, 23, Samuel de Assis foi eliminado do quadro 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck' da Globo. Em suas redes sociais, o ator compartilhou como a experiência trouxe mudanças tanto para sua vida profissional quanto pessoal e aproveitou para pedir desculpas para sua professora, Larissa Parison, por não chegar na final.

Através de seu perfil no Instagram, Samuel, que costuma ser bastante discreto, compartilhou um vídeo com seus melhores momentos no programa. Na legenda, ele lamentou sua eliminação, mas também expressou gratidão pela oportunidade e destacou o impacto que o convite para participar da atração teve em sua vida.

“Acabou pra mim. Mas vocês não imaginam o quanto estou feliz e grato por tudo que vivi nesse programa! Meu corpo mudou. Minha vida mudou. Tudo mudou. E pra melhor! Graças a cada pessoa que me fez chegar até aqui. E cheguei longe, viu?! Não imaginei que chegaria tanto. De verdade”, Samuel falou sobre sua transformação.

Na sequência, Assis agradeceu o apoio e o carinho do público durante sua jornada: "Obrigado por toda torcida, por tanto carinho que venho recebendo nos últimos meses. Sei que já fiz todos os agradecimentos no áudio que está nesse vídeo (quem tiver paciência vai ver até o fim rs) mas queria agradecer mais uma vez à Larissa Parison”, disse o artista.

“Te amo, parça! E me desculpe por não conseguir chegar até a final”, Samuel lamentou por não atingir a meta de sua coreógrafa. Dando continuidade ao relato, o ator expressou seus agradecimentos ao apresentador do programa pelo convite, à equipe pelos bastidores, e também aos amigos que o apoiaram durante toda a competição.

“Obrigado aos meus amigos, a todos que souberam antes de topar o convite e me deram força falando que eu tinha sim que participar pq mudaria a minha vida e me enriqueceria artisticamente. Realmente mudou! Obrigado à minha equipe que me ajudou a lidar com todas as demandas que chegavam enquanto eu estava vivendo essa loucura!”, disse.

Por fim, Samuel comemorou o encerramento de mais um ciclo: “Sem vocês eu jamais conseguiria lidar com todos os compromissos enquanto ensaiava e gravava o programa! Um Xêro na alma de cada um que acreditou em mim! GRATIDÃO!”, disse o ator, que recebeu muitos elogios por sua postura após a eliminação nos comentários.

Eliminação no 'Dança dos Famosos' gerou polêmica:

O apresentador Luciano Huck usou o Domingão, da Globo, para dar um puxão de orelha no público. O comandante do programa se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Nathalia Dill e a eliminação de Juliano Floss da 'Dança dos Famosos'. Durante a atração, ele chamou a atenção do público pela onda de hate recebida por Nathalia na internet; confira o pronunciamento.