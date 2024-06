Ao vivo, Luciano Huck dá 'puxão de orelha' em público por críticas à Nathalia Dill

Após polêmica eliminação de Juliano Floss da Dança dos Famosos', Luciano Huck dá 'puxão de orelha' ao vivo em público por críticas à Nathalia Dill

O apresentador Luciano Huck usou o Domingão, da Globo, para dar um puxão de orelha no público. Ao vivo neste domingo, 23, o comandante do programa se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Nathalia Dill e a eliminação de Juliano Floss da 'Dança dos Famosos'.

Durante a atração, o marido de Angélica chamou a atenção do público pela onda de hate recebida por Nathalia na internet. A atriz recebeu diversos comentários criticando sua nota ao dançarino, que foi eliminado após a avaliação da famosa.

"Obviamente a gente convida os jurados artísticos para estar nesse palco. E no Domingão, todo mundo tem liberdade absoluta de expressão, de fala, de julgamento. Então, a coisa que eu mais detesto no mundo é patrulha", iniciou Luciano.

Em seguida, o apresentador explicou a situação que aconteceu em seu programa: "No mundo que a gente está, muito dividido, muito polarizado, quando você discorda de alguém, parece que a pessoa é sua inimiga. Não, você só não tem a mesma opinião que ela. E essa é apenas a democracia. Semana passada, a Nathalia Dill deu 9.9 para uma performance, do Juliano Floss, que eu adoro e tal, mas ela está no direito dela".

Por fim, Luciano finalizou criticando a onda de ódio recebida por Nathalia Dill e defendeu a posição da atriz como jurada. "Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião. As pessoas têm que ter opinião. Então, quero deixar claro que aqui é um espaço aberto, e as pessoas falam o que elas querem, dão a opinião que elas querem, elas mostram seus interesses. Enfim, aqui é um palco com absoluta liberdade. Muito obrigado", finalizou.

Confira:

"Semana passada Nathalia Dill deu 9.9 pro Juliano Floss e ela tem todo o direito. Me incomoda muito esse tribunal da Internet ficar julgando todo mundo que tem opinião e aqui todo mundo tem liberdade pra falar o que quiser."(Luciano Huck) #Dancadosfamosospic.twitter.com/o2gvXMxCvO — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 23, 2024

Relembre o que ocorreu entre Nathalia Dill e Juliano Floss

No último domingo, Nathalia Dill avaliou como jurada da Dança dos Famosos que Juliano Floss deu uma cotovelada em sua parceira, a professora de dança Dani Duram, durante a apresentação de valsa. Por isso, a atriz atribuiu uma nota 9,9 ao competidor, que acabou sendo eliminado do desafio justamente por uma diferença de apenas 0,1 ponto.

Desta maneira, a eliminação de Juliano, que contava com uma ampla torcida de seus seguidores nas redes sociais, gerou inúmeros debates. Em suas redes sociais, a atriz recebeu uma onda de comentários, com muitos apontando que ela teria sido "injusta" e até que teria sido "desrespeitosa" por não ter dado a nota máxima para o participante.

“Eu sempre fui grande admiradora da Nathalia. Mas o que aconteceu hoje tirou toda a admiração. O garoto deu de tudo pelo programa”, disse uma seguidora. “Por causa de você o Juliano saiu, não está se sentindo culpada?”, comentou outra. “Que nada a ver você dar 9.9, será que na novela você não erra????? Tão desnecessária”, disse mais um.

Por outro lado, muitos seguidores saíram em defesa da artista: “Parabéns, Nathalia! Seu posicionamento foi de acordo com sua convicção e opinião própria. Sucesso”, disse uma. “Pessoal perde a mão às vezes. É só uma dança minha gente”, disse outra. “Eu acho uma palhaçada os famosos terem que dar só 10. É mais fácil não ir ninguém então”, comentou.