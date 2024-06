Nathalia Dill sofre críticas após nota como jurada no Dança dos Famosos: ‘Injusta’

Nathalia Dill enfrenta críticas após avaliação polêmica em participação como jurada no Dança dos Famosos do Domingão; saiba o que aconteceu

Na noite do último domingo, 16, Nathalia Dill, se envolveu em uma polêmica após sua participação como jurada no ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão com Huck’, na Globo. Isso porque a atriz está recebendo inúmeras críticas nas redes sociais por ter atribuído uma nota considerada ‘baixa’ para um dos eliminados do programa, Juliano Floss.

Durante sua participação como jurada, Nathalia avaliou que o influenciador digital deu uma cotovelada em sua parceira, a professora de dança Dani Duram, durante a apresentação de valsa. Por isso, a atriz atribuiu uma nota 9,9 ao competidor, que acabou sendo eliminado do desafio justamente por uma diferença de apenas 0,1 ponto.

Desta maneira, a eliminação de Juliano, que contava com uma ampla torcida de seus seguidores nas redes sociais, gerou inúmeros debates. Em suas redes sociais, a atriz recebeu uma onda de comentários, com muitos apontando que ela teria sido "injusta" e até que teria sido "desrespeitosa" por não ter dado a nota máxima para o participante.

“Eu sempre fui grande admiradora da Nathalia. Mas o que aconteceu hoje tirou toda a admiração. O garoto deu de tudo pelo programa”, disse uma seguidora. “Por causa de você o Juliano saiu, não está se sentindo culpada?”, comentou outra. “Que nada a ver você dar 9.9, será que na novela você não erra????? Tão desnecessária”, disse mais um.

Por outro lado, muitos seguidores saíram em defesa da artista: “Parabéns, Nathalia! Seu posicionamento foi de acordo com sua convicção e opinião própria. Sucesso”, disse uma. “Pessoal perde a mão às vezes. É só uma dança minha gente”, disse outra. “Eu acho uma palhaçada os famosos terem que dar só 10. É mais fácil não ir ninguém então”, comentou.

Vale lembrar que Juliano Floss e Dani Duram disputaram a permanência na competição contra Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, e Samuel de Assis e Lari Parison, que seguem em busca do primeiro lugar na Dança dos Famosos.

Juliano Floss fala falar sobre participação após nota de Nathalia Dill:

Juliano Floss usou as redes sociais para se despedir da 'Dança dos Famosos', quadro do Domingão com Huck. O influenciador digital, que dançou ao lado da professora Dani Duram, foi eliminado neste domingo, 16, após dançar a valsa. Em seu perfil no Instagram, ele publicou o vídeo da sua apresentação e comoveu ao falar sobre a decisão de aceitar o convite.

"No dia 12 de janeiro eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu tava arrasado, nunca tinha perdido ninguém antes... nesse dia sentei na praia e orei pra Deus pedindo uma oportunidade, algo que ocupasse minha cabeça, nesse mesmo dia à noite, a produção do Dança dos Famosos me ligou fazendo o convite”, disse Juliano, que refletiu sobre os desafios da competição.