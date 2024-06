Flor Fernandez entrega troca de farpas com Lívia Andrade: ‘Ficava com raiva’

A estrela Flor Fernandez conta sobre o período em que enfrentou um climão com Lívia Andrade nos bastidores do SBT

A estrela Flor Fernandez relembrou o período em que viveu um atrito com a apresentadora Lívia Andrade nos bastidores do SBT. Em entrevista na RedeTV!, ela contou que as duas trocavam farpas e alfinetadas.

"Eu queria esganar ela. As pessoas ficam inflamando também. Vinham me falar o que ela falou de mim. Eu ficava com raiva, e falavam para ela. Muita gente em volta alimentava isso. Claro que eu fiquei com raiva. Ela me chamava de cobra, jogava o auditório contra mim. Antes, a gente era amiga, ela me pedia sapato, a gente trocava roupa, eu levava presente pra ela. Aí eu me questionava porque aquilo estava acontecendo", disse ela em conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque.

Então, ela contou que a situação já foi encerrada. As duas fizeram as pazes em uma conversa. "Ficamos meses assim. Mas, depois, quando alguém vinha falar dela eu respondia que não queria ouvir. Na verdade, eu sentia um amor tão profundo por ela que um dia entrei no camarim decidida a fazer as pazes. 'Como eu vou fazer? tem que ser hoje', eu pensava. 'Lívia, você me perdoa?' E ela: 'oi?'. 'Você me perdoa? você errou muito comigo, muito, mas eu também errei com você", declarou.

