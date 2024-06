Cariúcha se emociona ao receber alta hospitalar após susto com a saúde

Integrante do Fofocalizando, do SBT, Cariúcha passou por uma cirurgia de emergência na semana passada e removeu 17 miomas

A apresentadora Cariúcha recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 25, após passar alguns dias internada em um hospital de São Paulo. Ela foi hospitalizada na semana passada ao sofrer um sangramento intenso. Rapidamente, ela teve que entrar em cirurgia para remover 17 miomas do seu útero.

Ao sair do hospital, a artista ficou emocionada e chorou ao rever seus amigos da equipe do SBT, que a aguardavam para uma gravação sobre o estado de saúde dela.

Vale lembrar que a médica de Cariúcha contou como foi o procedimento cirúrgico. "Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Apesar da gravidade do caso, Cariúcha não precisou ter o útero removido. "Ela já havia ido a outros colegas que tinham decidido tirar seu útero. Nós a deixamos ciente de que isso poderia acontecer, mas que lutaríamos muito em manter o útero dela - o que por enquanto deu certo. Se Deus quiser, seguirá assim", afirmou.

Qual é o nome verdadeiro de Cariúcha?

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.