Poliana Rocha expõe motivo de não fazer quarto para os netos de Leonardo

Fazendo nova reforma no quarto das netas, Poliana Rocha expõe motivo para fazer apenas cômodo para os filho de Zé Felipe em sua mansão com Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre ter apenas um quarto para os filhos de Zé Felipe em sua mansão com o sertanejo em Goiânia. Nesta terça-feira, 25, ela foi questionada em sua rede social sobre a questão e novamente esclareceu o motivo de apenas as netas, Maria Alice e Maria Flor, terem um cômodo em sua casa.

Fazendo uma nova reforma no ambiente por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de seu herdeiro com Virginia Fonseca, a influenciadora falou sobre enteados, Pedro e Jéssica, não terem um quarto para seus filhos na casa do pai.

"O Pedro, a Thaís e as meninas moram longe, geralmente eles vão lá em casa, infelizmente, só duas vezes por ano! E o Noah mora em Anápolis e vai muito pouco lá em casa!", escreveu a esposa do cantor sertanejo.

Essa não é a primeira vez que Poliana Rocha é questionada sobre o assunto e explica o motivo de ter feito o quarto apenas para as netas em sua residência. Nos últimos dias, ela revelou que iniciaria uma nova reforma para adaptar o ambiente também para José Leonardo.

Poliana Rocha faz reforma no quarto das netas sem avisar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber. Veja como está a obra do local.