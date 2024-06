Solange Frazão surpreende ao mostrar antes e depois do corpo em 25 anos

A musa fitness Solange Frazão surpreendeu ao compartilhar uma montagem comparando seu corpo atual, aos 61 anos, com o de 25 anos atrás, aos 36 anos

A musa fitness Solange Frazão refletiu sobre as mudanças corporais em suas redes sociais. Nesta terça-feira, 25, ela surpreendeu ao compartilhar uma montagem comparando seu corpo atual, aos 61, com o de 25 anos atrás, aos 36. Na legenda, ela falou sobre a importância dos cuidados com a saúde.

“Auto gestão da saúde. Como você está gerenciando sua saúde para sua longevidade? Na verdade somos inteiramente responsáveis por esse gerenciamento. Depende só de nossas atitudes. Nosso maior investimento está na poupança da longevidade. Investir na nossa saúde é uma das maiores riquezas da vida", iniciou ela.

Em seguida, ressaltou o investimento na saúde traz bons frutos. "Vai sempre representar mais anos de vida com qualidade, mais momentos bons com a família, mais alegria de viver, mais disposição, ânimo e força pra todas as superações. Envolve sua melhor produtividade e o seu bem estar físico, emocional, mental e espiritual. Sempre digo que o preço do investimento será sempre muito menor que o preço do reparo", continuou.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Mesma coisa, não mudou nada, verdadeiro significado de "tanto faz"..!", escreveu um. "Caramba, o tempo não passa para você. Linda!", disse outra. "O tempo não passa! Você está eternamente jovem! Parabéns Solange!", comentou uma terceira.

Recentemente, ela publicou fotos na piscina de sua casa e refletiu sobre suas conquistas aos 61 anos. Leia mais!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão reforça importância do esporte

Em recente entrevista à CARAS Brasil, ela contou que a boa forma é resultado de escolhas saudáveis em sua vida e da prática de esportes ao longo dos anos. "É uma satisfação poder comprovar, hoje aos 61 anos, como os exercícios transformam nossas vidas e nos rejuvenescem internamente e externamente", disse.

"As pessoas falam muito sobre o gasto que exige para ter saúde. Provo com a minha vida que saúde sempre será investimento. Aquilo que podemos fazer de melhor para prevenirmos doenças, afastarmos as fraquezas emocionais, desequilíbrios mentais e até mesmo perder a vontade de viver", completou.