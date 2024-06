Xuxa Meneghel pode ter quadro no Fantástico, diz jornal

Será? Rumores dizem que a apresentadora Xuxa Meneghel pode comandar um novo quadro no programa Fantástico, da Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel pode voltar à TV Globo. De acordo com uma reportagem do site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a comunicadora estaria em negociação para ter um quadro no programa Fantástico.

A publicação informou que ela teve uma reunião com um diretor-geral da emissora para definir o início do projeto. O novo quadro seria um projeto envolvendo adoção de animais domésticos para incentivar que os bichinhos encontrem tutores.

Por enquanto, os rumores não foram confirmados pela Globo ou pela equipe de Xuxa. Vale lembrar que o projeto mais recente da rainha dos baixinhos no Grupo Globo foi o documentário sobre sua vida e carreira em 2023, que está disponível no Globoplay.

Xuxa Meneghel fez rara aparição com Luciano Szafir

A apresentadora Xuxa Meneghel e o modelo e apresentador Luciano Szafir fizeram uma rara aparição juntos em um dia especial. Na manhã desta segunda-feira, 10, os dois foram prestigiar o lançamento da nova marca da filha, Sasha Meneghel Szafir, chamada Mondepars, durante um evento em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois posaram abraçados para demonstrarem o apoio e o orgulho que sentem pelo novo passo profissional da herdeira. Vale lembrar que Xuxa e Luciano viveram um romance no passado e o fruto é Sasha. Eles se separaram ainda na gravidez, e nutrem uma boa convivência em prol da herdeira.

Sasha seguiu os passos dos pais no universo da moda. Ela é formada pela faculdade Parsons School of Design, de Nova York, Estados Unidos, e já fez collabs no mundo fashion. Agora, ela dá seus próprios passos com sua marca.