Filho de Faustão, João Silva revela trato financeiro com o pai: 'Não é meu'

O apresentador João Silva abriu o jogo sobre gastos e explicou como funciona a dinâmica de contas na casa onde mora com o pai, Faustão

Filho do apresentador Faustão, João Guilherme Silva abriu o jogo sobre gastos e revelou que possui um trato com o pai. Em entrevista ao podcast 'No Lucro CNN', com Phelipe Siani, o jovem, que possui 20 anos atualmente, contou que o veterano é quem paga as contas de casa.

De acordo com João, Faustão sempre arcou com as despesas da família. O objetivo do apresentador da Band é conseguir conquistar sua independência financeira até os 21 anos, como combinou com o pai. "Eu falo muito isso: ‘dinheiro que é do meu pai, não é o meu'. Então não tenho muita coisa", declarou ele.

"Quero construir meu patrimônio, almejo alto. Moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas", completou João Silva.

O comunicador ainda explicou que Faustão sempre ressaltou que trabalhava para aproveitar com a família e, por isso, nunca se importou em arcar com os gastos. "Ele falava assim: 'Pô, eu ganho dinheiro para curtir com a minha família, para vocês curtirem'", recordou João.

Por fim, ele contou que investe boa parte de seu salário com viagens. "Eu gosto de viajar. Sou ligado a experiências. Acho que o que deixa na vida de memória são as viagens, os momentos com os amigos, a família", relatou João Silva.

Vale lembrar que além do apresentador da Band, Faustão também é pai de Lara Silva, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Magda Colares, e Rodrigo Silva, de 16. O caçula, junto com João, são frutos de seu casamento com Luciana Cardoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por No Lucro CNN (@nolucrocnn)

Faustão surge em nova foto ao lado de sua esposa e filhos

Afastado da televisão para cuidar de sua saúde, o apresentador Faustão surgiu em uma nova foto no último domingo, 23. O comunicador apareceu ao lado de sua esposa, Luciana Cardoso, e de seus três filhos, Lara Silva, de 25 anos, João Silva, de 20, e Rodrigo Silva, de 16.

Em seu perfil oficial do Instagram, o caçula Rodrigo publicou uma foto celebrando a união de sua família. No clique, os irmãos apareceram abraçadinhos com a mãe, enquanto Fausto posou sorridente sentado em uma cadeira.

"Família", escreveu Rodrigo, em inglês, na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores e amigos celebraram a união da família. "Nosso dep [deputado]", brincou João Silva. "Eita turma linda", disse um internauta. "Família abençoada", escreveu mais um; confira o registro!