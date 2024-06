Atriz de Alma Gêmea vive irreconhecível fora do Brasil

Em entrevista à CARAS Brasil, em 2016, a atriz de tramas como Alma Gêmea, Paraíso Tropical e Como Uma Onda, da Globo, falou sobre mudanças e carreira fora do país

A atriz Bruna Di Tullio (42), que interpretou Madalena, em Alma Gêmea, voltou a ser assunto durante a reprise da novela no Vale a Pena Ver De Novo, da Globo. Afastada das telinhas a mais de dez anos, a artista vive nos Estados Unidos com a família e nas redes sociais aparece loira, irreconhecível, compartilhando alguns momentos pessoais.

Em entrevista à CARAS Brasil, em 2016, a artista que é mãe de Daniel (8) e Vicente (11), fruto do relacionamento dela com o empresário e consultor financeiro Pedro Pacheco (45), contou que se mudou para a Flórida, nos Estados Unidos, com o intuito de fazer carreira internacional, após um convite: “Nunca tive sonho de ter uma carreira internacional, acabou rolando naturalmente. Já estou contratada pela escola de inglês Harvest English Institute. Eles têm sedes em Newark, Long Brunch e, a mais nova, aqui em Orlando. Me chamaram para ser a “porta voz” no Brasil. Vou desenvolver material para o site, entrevistas com alunos... Estou muito feliz.” contou na época.

Sobre a carreira no Brasil, a artista afirmou que os planos era fazer algo em paralelo: “Desejo criar os meninos nos EUA, mas não quero abandonar a carreira no Brasil, a ideia é ir e voltar, levar em paralelo. E o bom é que já rola muita coisa bacana aqui. E tudo fica mais fácil porque o trabalho do Pedro pode ser feito de de qualquer lugar por Skype ou internet.”

A atriz que participou de tramas de sucesso da Globo como Alma Gêmea, em 2005 e Paraíso Tropical, em 2007, também trabalhou na Record, em novelas como Amor e Intrigas, em 2007 e Promessas de Amor, em 2009, fez sua última aparição no audiovisual em 2014, na novela Vitória, da Record.

Após mudar para os Estados Unidos, não foi mais vista nas telinhas e no Instagram compartilha poucos momentos da vida pessoal.