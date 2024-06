Larissa Bocchino confessa frustração após ficar de fora de novela: 'Chorei muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Larissa Bocchino lamentou ter ficado de fora de Beleza Fatal, primeira novela da plataforma de streaming do HBO

Larissa Bocchino (26), de No Rancho Fundo, confessa que sofreu bastante após não conseguir ficar no elenco de Beleza Fatal, primeira novela da Max, plataforma de streaming da HBO. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz abriu o coração e revelou detalhes envolvendo sua decisão.

"Não era para ser e eu tentei muito, fiquei esperando. Eu achava que eles iam retomar o projeto rápido", diz a atriz, que foi aprovada para a novela através de um concurso realizado em 2022 no extinto Faustão na Band.

Na época, Larissa chegou a iniciar conversas com a produção, mas tudo foi embargado por conta de um processo interno da Max, que antes se chamava HBO Max. Em meio a incerteza do projeto e do grande tempo de espera, ela acabou sendo aprovada para estrelar Guerreiros dos Sol, próxima novela do Globoplay.

"Quando eles retomaram o projeto, eles chegaram a me contactar, mas eu já estava escalada para Guerreiros do Sol e até poderia haver uma possibilidade de negociação de agenda, mas seria complicado. Eu falei: 'A vida já me levou para um outro caminho, está tudo bem também, acho que a gente tem que desapegar'", declara.

"Eu chorei muito, porque imagina, eu lá em Contagem, não conhecia ninguém, fui para um concurso por realização de um sonho, passei e aí depois nada acontece. Então é óbvio que é uma frustração, mas também acho que isso forma a gente e é bom, acho que você tem que estar no caminho que você tem que estar, e eu não tinha que estar lá. Não nesse projeto específico, mas talvez em outros", avalia.

Apesar da confusão envolvendo os rumos de sua carreira, Larissa logo foi aprovada para No Rancho Fundo, novela a qual tem protagonizado e atraído muitos elogios. "Acho que os caminhos, as águas do rio, sempre correm pra onde elas têm que correr", finaliza.