Neymar Jr surge com relógio milionário em evento esportivo

Neymar Jr desembolsou uma fortuna milionária para comprar um relógio que é raro e caríssimo. Veja as fotos e saiba o preço

O jogador de futebol Neymar Jr ostentou luxo e riqueza ao surgir com um acessório caríssimo. Ídolo no mundo dos esportes, ele apareceu com um relógio raro ao prestigiar um jogo entre Brasil e Paraguai nesta semana.

O atleta escolheu o relógio Richard Mille 68-01. O item teve apenas 30 unidades produzidas e contém uma arte pintada a mão do artista Cyril Kongo’s. O relógio é avaliado em valores que vão de R$ 6,5 milhões a R$ 10 milhões.

O acessório não é uma novidade no guarda-roupa de Neymar Jr, já que ele aparece com este relógio desde abril, quando esteve na final do Paulistão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

O segundo batizado da filha de Neymar Jr

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de oito meses, teve mais um "batizado". Após alguns dias de seu batismo na igreja católica, a herdeira do jogador de futebol com a influenciadora foi consagrada na igreja evangélica, como postado nesta terça-feira, 18, por ele.

Em sua rede social, o atleta compartilhou dois registros do momento e falou sobre a pequena ter sido apresentada a deus pelo pastor André Fernandes. Para o evento religioso entre a família, Mavie mais uma vez foi vestida em grande estilo e encantou ao surgir com um vestido rosa bebê, lacinho na cabelo e sandálias em prata.

"Dia de consagração da Mavie. Obrigado, André Fernandes", escreveu Neymar ao compartilhar as fotos do momento especial ao lado de Bruna Biancardi. Nos comentários, os internautas babaram ao verem Mavie cheia de fofura. "Princesa", admiraram.