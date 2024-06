Filha de Virginia Fonseca elege bolsinha caríssima para passeio com a irmã

Estilosa! Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção ao posar com bolsinha de grife durante passeio com a irmã

Estilosa desde pequena! Na última quarta-feira, 26, Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chamou atenção ao exibir uma bolsa de grife durante um passeio com sua irmã mais velha, Maria Alice, que está com três anos. Embora as duas estivessem com looks combinando, apenas a caçula posou com o acessório de luxo à mostra.

Através de seu perfil no Instagram, Virginia impressionou ao compartilhar fotos das filhas vestindo casacos pretos de couro, meias-calças, botas, óculos escuros, a bolsinha laços combinando no cabelo. Logo, os seguidores notaram a bolsa de grife da caçula, que viralizou e teve seu preço divulgado em um perfil na rede social.

Com apenas um aninho, Maria Flor exibiu um modelo mini de couro preto de uma grife francesa, que pode ser encontrado a partir de 70 mil reais em brechós de segunda mão. Na legenda da publicação, a influenciadora digital ainda brincou que as pequenas estavam indo "gastar", enquanto ela gravava seu programa no SBT.

“O look para sair em São Paulo (enquanto a mamãe trabalha, elas gastam) Vê se eu aguento?!!!!! E nessas fotos, eu fiquei em dúvida se eu tenho GÊMEAS?! Porque tá parecendo, viu?”, a influenciadora digital e apresentadora repercutiu a semelhança entre as meninas e alguns seguidores comentaram sobre a bolsinha da pequena.

“Que gatas, fashionistas que fala?”, disse uma admiradora. “Ela pode, filha da Virgínia.....se eu pudesse faria o mesmo”, comentou outra. “Então né, quem pode, pode”, exaltou outra. “Os pais dela trabalham pra isso”, disse uma seguidora. “As poderosas chefinhas”, brincou mais uma sobre as herdeiras da influenciadora e do cantor.

Vale lembrar que, além de serem pais das meninas, Virginia e Zé Felipe estão à espera de mais um herdeiro, o pequeno José Leonardo, que deve chegar ao mundo em setembro. Nas redes sociais, a apresentadora compartilha sua ansiedade pelo nascimento do bebê e exibe detalhes da preparação para a chegada do novo membro da família.

