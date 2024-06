Virginia resgata foto especial em homenagem ao pai: 'Minha maior saudade'

Com uma foto inédita, a influenciadora Virginia Fonseca falou sobre a falta que sente do pai, Mário Serrão, falecido em 2021

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores uma foto bastante especial ao lado do pai, falecido em setembro de 2021. Durante a madrugada desta segunda-feira, 24, enquanto se preparava para dormir, a esposa de Zé Felipe publicou o registro em suas redes sociais em homenagem a Mário Serrão e lamentou a saudade que sente dele.

Através de seus stories no Instagram, Virginia resgatou uma imagem conversando com o pai ainda pequena. "Antes de dormir… essa foto com minha maior saudade. Batendo um papo de boas (risos)", escreveu a apresentadora do SBT na legenda.

O pai de Virginia Fonseca morreu aos 72 anos, após passar um período internado com pneumonia e outros problemas de saúde. Ainda em outubro de 2021, ela emocionou a web ao atender o último pedido de Mário Serrão.

Ao lado dos irmãos por parte de pai, Michelle e Pedro, a influenciadora jogou as cinzas de Mário no Rio Tejo, em Portugal. O momento foi compartilhado por Margareth Serrão, mãe de Virginia.

Virginia lamenta saudade do pai - Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, a mamãe das Marias e do José Leonardo relatou uma 'experiência sobrenatural' com o pai. Em fevereiro de 2024, ela disse que começou a sentir um cheiro forte de cigarro em casa e que estava se sentindo muito mal durante o dia.

"Olha que louco. Hoje mais cedo eu comecei a sentir cheiro de cigarro, mas tudo bem... Fui almoçar no apartamento e no carro o cheiro foi ficando muito forte. Cheguei no apartamento meio passando mal, almocei e depois foi só ladeira abaixo", iniciou.

Preocupada, ela associou isso com seu pai, que fumava muito enquanto era vivo. "Não sei, pode ser tudo coisa da minha cabeça. Meu corpo pode realmente estar cansado desse batidão, mas sei lá. Não é a primeira vez que isso acontece comigo!", disse Virginia, que afirmou que aquela não foi a primeira vez que sentiu o cheiro.

Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Neste domingo, 23, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avós, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja".

"Tomar cerveja, fazer tatuagem...", contou a garota sobre o que pretende fazer quando tiver mais idade. "Será que é neta do Leonardo e da Margara?! E filha do Zé Felipe kkkkkk omggggggg kkkkkkk", divertiu-se Virginia ao compartilhar a revelação da herdeira; confira detalhes!