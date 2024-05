Nattanzinho recebe time de famosos na gravação do DVD

Nattanzinho gravou o seu novo projeto audiovisual em São Paulo nesta semana e contou com a presença de amigos famosos no palco e na plateia

O cantor Nattanzinho realizou a gravação do seu novo DVD, chamado Estilo Nattanzinho, na noite de quarta-feira, 1º, em São Paulo. O evento contou com um verdadeiro time de famosos no palco e na plateia.

O artista recebeu participações especiais de artistas famosos no palco para dividir o vocal em algumas músicas, como Luan Santana, Melody e Ana Castela.

Enquanto isso, ele também teve o carinho de celebridades na plateia do evento, como Beatriz Reis, Laís Caldas, Maisa, Jean Paulo, João Guilherme Silva, Rodrigo Mussi e muito mais.

"Muito feliz em gravar esse DVD diretamente da grande São Paulo, cidade que se tornou praticamente a minha segunda casa nos últimos anos. Que sonho! Espero contar com a energia de todos que torcem por mim. Produzir esse projeto foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi", disse o cantor.

Veja as fotos: