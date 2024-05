Jojo Todynho exibe cintura fininha ao surgir com macacão justo

Nas redes sociais, a cantora Jojo Todynho exibiu a cintura fininha ou mostrar o look justo que escolheu para ir em um compromisso

Jojo Todynho caprichou na produção para participar de um compromisso na noite desta terça-feira, 14. Através dos Stories do Instagram, a cantora e campeã do reality A Fazenda, da Record TV, mostrou o look que escolheu para ir em uma reunião de trabalho.

No vídeo publicado na rede social, a artista aparece usando um macacão marrom justinho, que deixa em destaque sua cintura fininha. Jojo completou o look usando uma sandália de salto e uma bolsa. "Vamos ali, fazer uma reuniãozinha, falar de negócios, sempre importante", disse ela.

A funkeira já perdeu 50 kg desde que passou pela cirurgia bariátrica. Ela está seguindo firme na dieta e nos exercícios físicos. Em conversa com os seguidores, Jojo falou sobre o processo de emagrecimento e a importância de seguir todas as orientações.

"Vi as pessoas falando assim quando eu operei: 'Ah, porque minha prima em um mês de cirurgia perdeu 30 kg'. Aí eu falo: 'E como está a tua prima hoje? Está igual a amoeba, toda flácida, porque não faz soro, não treina, não faz não ter uma alimentação correta'. Eu não quero perder peso assim, não. Prefiro ir no meu processo, criando músculo, porque ficar igual uma amoeba não dá, gente, estou fora", disparou.

Confira:

Jojo mostra cintura fininha - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho rebate questionamentos e revela suas doações

A cantora Jojo Todynho não ficou quieta ao receber críticas e questionamentos sobre sua postura em relação ao Rio Grande do Sul. Em seus stories na rede social, a famosa rebateu os comentários negativos e mandou um recado.

Exibindo inúmeras caixas repletas de kits de alimentos não perecíveis, a futura advogada convocou a todos a fazerem sua parte ao invés de perderem tempo criticando. A famosa então revelou que além dos mantimentos, está enviando carretas de água.

"Isso aqui é só um pouquinho do que eu faço no meu projeto o ano todo, a gente tá montando lá fora, tá bom? Então eu falo pra você que tá aí falando besteira, vem cá, manda um PIX pra mim, pra pagar a carreta de água que eu vou mandar pra lá tá bom", avisou que já tem o costume de fazer doações em seus projetos solidários. Confira!