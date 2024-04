Próximas novamente? Simaria surge curtindo no sítio de Simone Mendes

Após fim da dupla e desentendimentos, Simaria surge maquiando filha de Simone Mendes no sítio da cantora solo; veja o momento

Após quase dois anos do fim da dupla e de alguns desentendimentos, Simone e Simaria podem ter selado a paz. Prova disso foi um vídeo gravado pelo influenciador Carlinhos Maia no sítio da esposa de Kaká Diniz.

Curtindo o momento de folga em meio à natureza, o grupo surgiu conversando e foi possível ouvir a voz de Simone Mendes enquanto Simaria Mendes apareceu maquiando a sobrinha Zaya, filha de sua ex-dupla.

Apesar do fim da parceria nos palcos e trocas de algums farpas após o anúncio do término, as artistas se viram no casamento do irmão nos últimos meses e posaram para a mesma foto. Além disso, Simaria sempre registra o encontro com seus sobrinhos.

Veja o momento de Simaria com a sobrinha:

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.