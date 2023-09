Simaria comemora aniversário do filho ao lado de sobrinhos e ausência de Simone é notada: 'Cadê?'

Simaria fez uma festa íntima para comemorar mais um ano de vida do filho. A cantora recebeu os sobrinhos, Henry e Zaya

Simaria compartilhou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (13), dia em que o filho, Pawel, completa 08 anos. No post, ele parabenizou o caçula pelo seu aniversário. O menino é fruto da relação da artista com o empresário Vicente Escrig, de quem a cantora se separou em 2021.

"Celebrando mais um aniversário do único homem da minha vida! Meu Filhinho Pawel. Filho, você chegou e trouxe junto todo amor, união, luz, paz e tudo de mais lindo que se possa imaginar. Eu sou tão grata pela sua vida meu amor! Tenho um orgulho que não cabe em mim, de ver você tão generoso, carinhoso, forte entre tantas coisas mais. Eu te amo, meu pequeno príncipe!", disse na legenda da publicação.

Para celebrar a data, Simaria reuniu Henry e Zaya, filhos de Simone com o empresário Kaká Diniz. Em agosto do ano passado, as irmãs anunciaram separação da dupla. Elas agora seguem carreira solo. Nos comentários, a ausência de Simone na festa do sobrinho não passou despercebida.

"Parabéns, Pawel. Agora cadê a Simone aí? As irmãs têm que estar juntas, já que os filhos estão", disse uma. "Me poupe", rebateu outra. "Oxi, ninguém tem que nada", concordou uma terceira. "Desnecessário", afirmou um. "Podia ter parado nos parabéns", disparou uma. "Pergunta idiota, né. A outra deve ter agenda para cumprir. Vocês querem que elas virem inimiadas de qualquer jeito", criticou uma. "Vai cuidar da sua vida", aconselhou um. "Será que tu é assim com os teus parentes?", questionou mais um. "Eu sei que Deus vai juntas as duas novamente", torceu uma fã.

Como está relação de Simone e Simaria?

Em dezembro de 2022, Simone Mendes abriu o jogo sobre a relação com Simaria. Durante entrevista ao "Fantástico", refletiu o fim da parceria com a irmã.

"Foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostre do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje", declarou.