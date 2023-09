Simaria recebe elogios ao usar body com recortes estratégicos: ‘Que linda’

Simaria faz selfie com look repleto de recortes estratégicos e esbanja sua beleza natural

A cantora Simaria caprichou na escolha da selfie para atualizar seu feed do Instagram nesta terça-feira, 12. A beldade apareceu com um body branco estiloso e repleto de recortes estratégicos.

O modelito mínimo destacou as curvas impecáveis da morena, a barriga sarada e as pernas torneadas. Na selfie, ela apareceu em seu quarto luxuoso e prontíssima para aproveitar o dia ensolarado.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Que linda”, disse um seguidor. “Muito maravilhosa, que gatinha”, declarou outro. “Está deslumbrante”, escreveu mais um. “Uma obra de arte”, brincou mais um.

Nas últimas semanas, a artista compartilhou um vídeo curtindo uma praia com os filhos, Giovanna e Pawel, frutos do casamento vivido com o espanhol Vicente Escrig.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.