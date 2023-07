Após polêmicas, Simaria mostra passeio com os filhos de Simone: 'Amo'

Superaram? Simaria mostra encontro com os filhos de Simone e surpreende com momentos; veja

Após opinar sobre o sucesso da carreira solo de Simone Mendes e dividir opiniões, a cantora Simaria Mendes mostrou que continua vendo os sobrinhos. Nesta sexta-feira, 14, a famosa surpreendeu ao compartilhar momentos de um passeio com Henry Diniz e Zaya Diniz.

Em um shopping, a ex-dupla da esposa de Kaká Diniz apareceu se divertindo muito com os pequenos e com os seus filhos, Giovanna e Pawel, frutos do casamento que teve com o espanhol, o empresário Vicente Escrig, que recentemente fez várias acusações a ele em seu livro.

Primeiro a famosa gravou o filho e o sobrinho comendo em uma praça de alimentação. Ela gravou os dois sentados se alimentando e escreveu: "Te amo meu filho lindo!".

Em seguida, Simaria Mendes surgiu brincando muito com a caçulinha Zaya, em uma loja de brinquedo. "Te amo minha princesinha!", declarou-se para a sobrinha, provando ser uma tia muito coruja. A artista ainda gravou a pequena com Giovanna escolhendo uma boneca.

Nos últimos dias, durante um evento, Simaria foi questionada sobre a irmã e surpreendeu ao dizer o que acha sobre o resultado que Simone vem tendo em sua carreira solo. A opinião da artista deu o que falar entre os internautas. O fim da dupla no ano passado foi marcado por várias polêmicas.

Veja o passeio de Simaria com os filhos de Simone:

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

Vicente Escrig também falou se a separação de Simone e Simaria assustou ou ele já imaginava que isso poderia acontecer:#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/rWohhNaSpE — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 1, 2023