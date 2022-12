Crise que encerrou parceria entre Simone e Simaria começou no Ratinho; relembre

Vazamento de áudio escancarou crise entre Simone e Simaria e deixou fãs em sinal de alerta

Simone(38) e Simaria Mendes (40) definitivamente tiveram um ano marcante em 2022. Depois de alguns boatos e brigas, as duas acabaram encerrando a parceria enquanto dupla. A situação deixou muitos fãs abalados, mas o sinal de alerta foi aceso desde que as duas acabaram brigando em uma gravação do programa do Ratinho, no SBT.

Para quem não lembra, a confusão entre as coleguinhas mais queridas do Brasil aconteceu em maio deste ano e acabou se estendendo por algumas semanas, após viralizar nas redes sociais um áudio do programa. Nele as duas aparecem tendo uma briga na frente da plateia e do apresentador.

A dupla estava prestes a se apresentar no palco do programa, mas Simaria acabou interrompendo a performance para explicar que sua voz não iria sair 100% no ao vivo, devido a um problema de saúde na voz.

"Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação", falou a cantora.

Após o desabafo da irmã, Simone se mostrou um pouco sem paciência e pediu para ela se preservar. "Para desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado" , disparou a esposa de Kaká Diniz.

No entanto, Simaria seguiu determinada a fazer a melhor apresentação possível e rebateu a irmã logo em seguida: "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer". Visivelmente chateada com a resposta da irmã, Simone respondeu: " Então, vamos ver o que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte ".

SIMARIA CAUSOU COM ENTREVISTA POLÊMICA

O climão entre as irmãs foi tamanho, que em poucas semanas o público já estava especulando sobre uma possível separação da dupla, que havia acabado de começar o processo de divulgação do DVD Bar das Coleguinhas 2, um projeto de alto investimento.

Afastada dos palcos e dos holofotes por conta do problema em sua voz, Simaria decidiu então tentar colocar um ponto final nos boatos dando uma entrevista para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. No entanto, o bate-papo sincero acabou criando uma crise ainda maior na carreira das duas.

Simaria deu entrevista para Leo Dias e acabou virando meme (Foto: Reprodução/Youtube)

Na entrevista, Simaria abriu o coração e disse que a briga no Ratinho foi um "grito de socorro", já que por anos viveu sendo silenciada por sua irmã. Ela também disse que tomar conta sozinha do lado administrativo da dupla era um peso muito grande.

"Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", declarou.

Por fim, Simaria explicou que amava sua irmã acima de tudo, mas que elas não tinham muitas afinidades em comum. "Somos bem diferentes uma da outra, não temos nada parecido. Não estamos brigadas. Apenas irmãos brigam. O amor que sentimos uma pela outra é maior do que tudo", esclareceu.