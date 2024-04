Madonna fala de dificuldade de adaptar show de turnê para praia no Rio de Janeiro

A cantora ainda prometeu 'experiência que nunca vão esquecer'; Madonna se apresenta em terras cariocas no dia 4 de maio

O show da Madonna no Rio de Janeiro não está gerando expectativa apenas nos fãs brasileiros.Com a data cada vez mais perto, o assunto está em alta na imprensa internacional. Em entrevista à revista norte-americana "W Magazine", a Rainha do Pop falou sobre a dificuldade de adaptar a turnê, toda pensada para ambientes internos, para a praia de Copacabana.

"Este show foi criado para uma arena coberta. Transformá-lo e adaptá-lo para atuar ao ar livre na praia, sem teto no Rio, será uma tarefa e tanto e cheia de surpresas. Se Deus quiser, conseguiremos e será uma experiência que eles nunca vão esquecer", disse.

Na mesma publicação, Madonna falou do talento dos filhos. A artista é mãe de Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James e das gêmeas Estere e Stella e detalhe: todos os que ainda moram com ela participam da turnê "The Celebration Tour", que desembarca no Brasil na próxima semana. Mercy toca piano durante “Bad Girl”, David faz um dueto com a mãe em “Mother and Father” e as gêmeas Stella e Estere mostram suas habilidades de dança durante “Don't Tell Me” e um segmento dedicado ao ballroom.

"Como The Celebration Tour é uma retrospectiva da minha vida, achei que fazia todo o sentido incluir no show todos os meus filhos que ainda moram comigo". Nesta quinta-feira, a rainha do pop fez uma publicação em seu Instagram falando sobre seus filhos; confira aqui!

Confira como será a organização do show da Madonna no Rio de Janeiro

Falta pouco para os fãs brasileiros prestigiarem o megashow de Madonna na Praia de Copacabana! Marcado para o sábado, 4 de maio, a prefeitura e governo do Rio de Janeiro divulgou como será o esquema operacional e de segurança para o evento, que deve atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas. As informações são do jornal EXTRA.

O show, agendado para começar por volta das 21h45, representa o encerramento da turnê 'The Celebration Tour' em honra aos 40 anos de trajetória da cantora norte-americana. Antes deste horário, está programada uma apresentação do DJ Diplo, que dará início à noite às 20h.