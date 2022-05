Simone e Simaria falam sobre briga que tiveram no SBT: ''Naquele momento tinha algo''

Em coletiva de 'O Bar das Coleguinhas 2', Simone e Simaria comentaram sobre desentendimento que tiveram em programa de televisão

As cantoras Simone e Simaria divulgaram nesta terça-feira, 10, O Bar das Coleguinhas 2.

Em coletiva de imprensa, que a CARAS Digital participou, as sertanejas além de falarem sobre o lançamento também comentaram sobre a tão falada briga que tiveram durante a participação que fizeram no Programa do Ratinho no SBT.

Ao serem questionadas sobre o desentendimento, Simone, assim como já tinha falado em sua rede social, explicou que elas se amam acima de qualquer problema.

"Nós somos duas irmãs e nós nos amamos acima de qualquer coisa, vocês já conhecem nossa história de vida, tudo o que passamos pra chegar até aqui, só que naquele momento tinha algo, a gente tava ali e precisava resolver e foi resolvido no microfone, coisa que a gente nunca faz, a gente sempre resolve nossas coisas no camarim em casa", esclareceu a esposa de Kaká Diniz.

Simone continuou explicando: "É claro que a gente não deixa de falar nas entrevistas que nós somos irmãs e que a gente briga, é natural, mas acima de tudo o amor prevalece".

A cantora deixou claro que resolveram a situação logo em seguida. "Imediatamente após sair, após resolver o problema que tava ali, a gente sentou, a gente conversou a gente pediu desculpas uma pra outra, porque a gente sabe quando a gente erra, acima de tudo existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma a outra", declarou.

A briga de Simone e Simaria

Na última semana, vazou um áudio das coleguinhas discutindo no SBT. No áudio, Simaria pediu para a banda aguardar um pouco antes de começar porque ela estava rouca e orando para Deus ajudá-la a cantar. Então, Simone disse que era melhor ela não cantar porque estava rouca e poupar a voz. A partir daí, elas acabaram se desentendendo.