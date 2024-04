Anderson Leonardo escondeu que era sobrinho de Elza Soares. Entenda

No início da carreira, Anderson Leonardo, do Molejo, manteve o sigilo sobre o seu grau de parentesco com a cantora Elza Soares. Saiba o motivo

A morte do cantor Anderson Leonardo, do Molejo, fez os internautas resgatarem uma história da família dele. Há alguns anos, ele contou que é sobrinho da cantora Elza Soares (1930-2022).

Em uma entrevista no programa Balanço Geral de 2020, Anderson relembrou que não queria que as pessoas soubessem do seu grau de parentesco com a cantora no início da carreira, mas que ela sempre o apoiou a seguir a vida profissional na música.

"Só fui dizer que era sobrinho dela quando eu estava conhecido com o Molejo. Sempre gostei de ficar com a minha luta, devagarzinho, com a minha humildade. Nunca gostei de falar que sou sobrinho da Elza Soares. Eu me orgulho, mas usava isso", disse ele, e completou: "Minha tia sempre pedia para o meu pai: 'deixa ele, ele gosta de música'. Ela me dizia para ser responsável, ouvir e ensaiar bastante".

Anderson era filho do compositor e produtor musical Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway.

Homenagem do filho de Anderson Leonardo

Um dos quatro filhos de Anderson Leonardo, o artista Mestre Bradock, o Leozinho, comoveu com uma homenagem para o pai. Logo depois do anúncio da morte dele nas redes sociais, o rapaz fez um post no Instagram com uma foto antiga deles.

Na imagem, Anderson apareceu abraçado com o filho quando ele era apenas uma criança de poucos anos de vida. Na legenda, Leozinho falou sobre o luto.

“Estou no teu colo hoje, sempre, e para sempre. Essa a minha sensação. Te amo eternam”, escreveu. Nos comentários, ele recebeu o apoio de amigos famosos. O cantor Buchecha comentou: “Meus sentimentos por essa grande perda. Deus esteja com você e toda a família”. O cantor Péricles disse: “Um grande beijo, meu filho”.

Anderson Leonardo deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice. Conheça os quatro herdeiros dele aqui.