Simaria surpreende ao comentar sucesso de Simone: 'Vitória minha'

Após separação polêmica, Simaria surpreende ao falar sobre desenvolvimento da carreira solo de Simone Mendes

A cantora Simaria Mendes surpreendeu ao comentar sobre o sucesso da música Erro Gostoso, de Simone Mendes. Após a separação polêmica da dupla, a artista, que está com a carreira pausada, falou que está achando do reconhecimento da irmã.

Segundo a Revista Quem, Simaria deu a declaração durante o evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo. A famosa se mostrou contente com as novas conquistas da irmã, com quem ficou por 12 anos se apresentando como Simone e Simaria.

"Eu fico feliz porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue", falou a cantora que antes da separação deu declarações polêmicas sobre a relação que tinha com Simone por trás dos palcos.

Simaria ainda disse que não está procurando um novo romance. "O coração está super tranquilo, dedicado somente aos meus dois filhos. Estou fechada para balanço", falou ela que se separou em 2021 de Vicente Escrig, pai de seus herdeiros.

SIMARIA CAUSOU COM ENTREVISTA POLÊMICA

O climão entre as irmãs foi tamanho, que em poucas semanas o público já estava especulando sobre uma possível separação da dupla, que havia acabado de começar o processo de divulgação do DVD Bar das Coleguinhas 2, um projeto de alto investimento.

Afastada dos palcos e dos holofotes por conta do problema em sua voz, Simaria decidiu então tentar colocar um ponto final nos boatos dando uma entrevista para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. No entanto, o bate-papo sincero acabou criando uma crise ainda maior na carreira das duas.

Simaria deu entrevista para Leo Dias e acabou virando meme (Foto: Reprodução/Youtube)

Na entrevista, Simaria abriu o coração e disse que a briga no Ratinho foi um "grito de socorro", já que por anos viveu sendo silenciada por sua irmã. Ela também disse que tomar conta sozinha do lado administrativo da dupla era um peso muito grande.

"Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", declarou.

Por fim, Simaria explicou que amava sua irmã acima de tudo, mas que elas não tinham muitas afinidades em comum. "Somos bem diferentes uma da outra, não temos nada parecido. Não estamos brigadas. Apenas irmãos brigam. O amor que sentimos uma pela outra é maior do que tudo", esclareceu.