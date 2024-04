Whindersson Nunes revela ter sido perseguido como personagem de 'Bebê Rena'

O humorista e youtuber Whindersson Nunes revelou aos seguidores das redes sociais que foi perseguido por "três mulheres e um homem"

Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores das redes sociais neste domingo, 28, ao revelar que já passou por situações semelhantes à série 'Bebê Rena', sucesso da Netflix. Na produção, o aspirante a comediante Donny Dunn, vivido por Richard Gadd, é perseguido e abusado por uma mulher por anos.

Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o youtuber e humorista deu detalhes sobre a situação. "Já passaram pela minha vida quatro pessoas como da série "Bebê Rena", três mulheres e 1 homem", contou ele.

"O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outro, uma senhora que me manda mensagens há 5 anos (até hoje), ela briga comigo, me pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se ela tivesse um relacionamento comigo em que eu não participo. Outra me perseguiu por dois anos, ia em alguns lugares que eu fazia show, mandava foto do lado de fora, essa eu fiz B.O, ai nunca mais ouvi falar dela. A outra não vou contar porque é muito específico, e também ela não me fez nada, só era estranho o que acontecia", acrescentou.

Whinderson completou a postagem contando que a série fez com que ele refletisse sobre o comportamento dessas pessoas. "Quando eu assisti essa série, eu consegui entender que algumas pessoas têm um fascínio pela pessoa em vez de amor ou carinho. Não sei como amedrontar alguém pode demonstrar amor, eu hein... Minha vó me dizia, tu vai ver coisa meu fi", finalizou.

