Whindersson Nunes faz alerta após internação de amigo: "Protejam suas mentes"

Nas redes sociais, o youtuber e humorista Whindersson Nunes expôs a situação de um amigo que precisou ser internado e aconselhou os seguidores

Whindersson Nunes usou as redes sociais para falar sobre um assunto bastante importante com seus seguidores. Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o humorista e youtuber falou sobre ter internado um amigo com paranoia, e aproveitou para falar sobre saúde mental.

"Internei mais um amigo com paranoia, dizendo que trabalha com o presidente dos Estados Unidos e tudo, quebrando as coisas, protejam suas mentes meus amigos", desabafou o artista na publicação.

Um internauta, então, compartilhou um estudo que aponta as consequências do uso de maconha: "Cuidado, irmão", escreveu o usuário, já que recentemente Whindersson postou uma foto em que aparecia fumando.

Assim que viu o comentário, o famoso respondeu: "Não foi o caso amigo. No texto diz efeitos diferentes, pessoas se dão bem e pessoas não se dão bem, como qualquer coisa, nozes, amendoim, ou sei lá, dipirona", garantiu ele.

Outros seguidores deixaram mensagens de apoio. "As pessoas estão cada vez mais precisando cuidar da saúde mental. Espero que o seu amigo fique bem", desejou um. "As pessoas estão cada vez mais precisando cuidar da saúde mental. Espero que o seu amigo fique bem", falou outro.

Confira a postagem:

Internei mais um amigo com paranoia, dizendo que trabalha com o presidente dos Estados Unidos e tudo, quebrando as coisas, protejam suas mentes meus amigos 🙏🏼 — Whindersson (@whindersson) February 20, 2024

Whindersson Nunes revela que perdeu segundo filho

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal envolvendo a paternidade. Após comentar em seu perfil no X, antigo Twitter, que cogita a possibilidade de uma barriga solidária, ele revelou que passou por uma segunda perda recentemente.

"Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você quer que seja", escreveu o humorista em seu perfil. Saiba mais!