Whindersson Nunes revela que perdeu segundo filho: 'Quase morri'

Após receber uma série de críticas ao cogitar barriga solidária, o humorista Whindersson Nunes contou que passou por uma segunda perda

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 02, para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal envolvendo a paternidade. Após comentar em seu perfil no X, antigo Twitter, que cogita a possibilidade de uma barriga solidária, ele revelou que passou por uma segunda perda recentemente.

Tudo começou depois que uma internauta passou a criticar a declaração de Whindersson a respeito do seu desejo de ser pai. Seus antigos relacionamentos com Luisa Sonza e Maria Lina, com quem teve um filho, também viraram pauta na ocasião.

"Meu Deus do céu. Eu me recusava a acreditar que as relações dele não davam certo porque ele só queria uma mulher pra parir, mas depois dessa, eu tive a confirmação. O miserável só quer uma incubadora humana pra gerar sua prole", comentou a internauta em questão. O famoso, por sua vez, não ficou calado diante da declaração.

Ele, então, contou pela primeira vez que perdeu outro filho, além do que teve com a influenciadora Maria Lina. "Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você quer que seja", escreveu o humorista em seu perfil.

Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não a novela que você quer que seja. — Whindersson (@whindersson) February 2, 2024

Em outro momento, Whindersson Nunes compartilhou outro desabafo: "Ou por ter acabado com a vida de algumas mulheres como elas mesmo saem dizendo eu posso querer tentar ter uma família sem botar a reputação de alguém em risco. Você deve ser uma moça detestável, fique tranquila, não quero com você", publicou ele, se referindo às críticas

Ou por ter acabado com a vida de algumas mulheres como elas mesmo saem dizendo eu posso querer tentar ter uma família sem botar a reputação de alguém em risco. Você deve ser uma moça detestável, fique tranquila, não quero com vc. https://t.co/p3sxkMLmBH — Whindersson (@whindersson) February 2, 2024

Whindersson Nunes recorda momento em que conheceu 'lado ruim da fama'

O humorista Whindersson Nunes separou um tempo para conversar com o público nas redes sociais. Ele, que soma quase 60 milhões de seguidores só em seu Instagram, revelou o exato momento em que conheceu o 'lado ruim da fama'.

De acordo com o influenciador, suas redes sociais alcançaram o maior número de visualizações quando a notícia de que seu filho, João Miguel, não havia resistido, foi divulgada. O bebê, fruto de seu antigo relacionamento com Maria Lina, faleceu após um parto prematuro em maio de 2021.

"O dia que meu Instagram mais foi visualizado foi quando meu filho morreu. O que é ruim chama muito a atenção. Muita curiosidade pelo desconhecido do lado das pessoas. As mesmas que me deram a vida que tenho, que também deram muitas alegrias a minha família. O lado ruim foi ter descoberto, ter que equilibrar a mente para não enlouquecer com essa informação", iniciou Whindersson.

E completou: "Triste que a régua que o universo me deu para medir até onde ir tenha sido numa situação tão paia [difícil] para mim. Manter a mente limpa e pedir a Deus que perdoe a quem não sabe o que pensa e o que faz".