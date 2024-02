Com o desejo de ser pai, Whindersson Nunes cogita barriga solidária

O comediante Whindersson Nunes deu resposta ácida a uma internauta após compartilhar o desejo de ser pai solo e cogitar barriga solidária

Nesta quinta-feira, 01, o humorista Whindersson Nunes desabafou com os seguidores sobre seu desejo de ser pai de forma biológica. Por meio de seu perfil oficial no X, antigo Twitter, ele questionou se barriga de aluguel para pai solo seria permitido no Brasil, já que não está em um relacionamento.

“Barriga solidária para pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)”, escreveu ele com carinhas de choro na publicação.

Nas respostas da postagem, uma intenauta afirmou que existem várias crianças precisando ser adotadas no país. Whindersson logo se defendeu. “E o que tem a ver com a minha experiência de perder um filho, e querer gerar da mesma forma?”.

Por outro lado, vários seguidores do comediante se manifestaram em favor do seu desejo de ser pai de forma biólogica e responderam sua dúvida. "Mesmo que você tenha um filho com uma estrangeira e ela nasça fora do Brasil, ainda assim essa criança poderá ser brasileira nata se você fizer o registro em uma repartição brasileira competente", esclareceu uma internauta. "É permitido, sim, mas não mediante pagamento.", disse outra.

Barriga solidária pra pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a) 😭 — Whindersson (@whindersson) February 1, 2024

Whindersson Nunes desabafa sobre a perda do filho

Whindersson Nunesdesabafou sobre a morte de seu filho, João Miguel, fruto de seu relacionamento com Maria Lina. O bebê nasceu prematuro, de 22 semanas, em maio dde 2021, e não resistiu.

Em entrevista ao podcast PrimoCast, exibido no YouTube, o humorista confessou que sua fé ficou abalada após a perda do menino, que viveu por apenas dois dias.

"Muita coisa aconteceu, quando minha noiva estava grávida. Ficar calado em muitas situações é melhor, é uma coisa minha", explicou ela ao se referir a ex-noiva. O relacionamento deles chegou ao fim em agosto do ano passado.

Whindersson ainda revelou que se apegou ainda mais a religião após o nascimento de João, no entanto, a morte do bebê fez com que ele começasse a questionar Deus. "Quando ele nasceu, eu orava, ajoelhava. Eu chorava. Eu falava: 'Salva meu filho'. Não aconteceu. Vem aquela parada de você falar para si mesmo que Deus não precisa provar algo para você. Tinha uma angústia muito grande. (...) Você se vê perdendo a fé, você tenta se enganar. (...) Não posso largar a fé e a essência de Deus, nunca", relatou.