Whindersson Nunes desabafa sobre a perda do filho: "Você se vê perdendo a fé"

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração e falou sobre como se sentiu após o falecimento do filho, João Miguel

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 17h18

Whindersson Nunes (27) desabafou sobre a morte de seu filho, João Miguel, fruto de seu relacionamento com Maria Lina (23). O bebê nasceu prematuro, de 22 semanas, em maio dde 2021, e não resistiu.

Em entrevista ao podcast PrimoCast, exibido no YouTube, o humorista confessou que sua fé ficou abalada após a perda do menino, que viveu por apenas dois dias.

"Muita coisa aconteceu, quando minha noiva estava grávida. Ficar calado em muitas situações é melhor, é uma coisa minha", explicou ela ao se referir a ex-noiva. O relacionamento deles chegou ao fim em agosto do ano passado.

Whindersson ainda revelou que se apegou ainda mais a religião após o nascimento de João, no entanto, a morte do bebê fez com que ele começasse a questionar Deus. "Quando ele nasceu, eu orava, ajoelhava. Eu chorava. Eu falava: 'Salva meu filho'. Não aconteceu. Vem aquela parada de você falar para si mesmo que Deus não precisa provar algo para você. Tinha uma angústia muito grande. (...) Você se vê perdendo a fé, você tenta se enganar. (...) Não posso largar a fé e a essência de Deus, nunca", relatou.

Recentemente, o humorista e Maria Lina foram flagrados juntos durante uma viagem ao Egito. O vídeo em que supostamente aparecem de mãos dadas foi publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram. O portal revelou que entrou em contato com Maria Lina, que negou a informação.

Após a repercussão, a influencer se manifestou nas redes sociais e desabafou sobre a falta de privacidade. "Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos... muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo pra estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição, quietos?".

