Whindersson Nunes recorda momento em que conheceu 'lado ruim da fama'

Com quase 60 milhões de seguidores nas redes, Whindersson Nunes fez um sincero desabafo ao detalhar momento triste de sua vida

O humorista Whindersson Nunes separou um tempo para conversar com o público nesta segunda-feira, 22, nas redes sociais. Ele, que soma quase 60 milhões de seguidores só em seu Instagram, revelou o exato momento em que conheceu o 'lado ruim da fama'.

De acordo com o influenciador, suas redes sociais alcançaram o maior número de visualizações quando a notícia de que seu filho, João Miguel, não havia resistido, foi divulgada. O bebê, fruto de seu antigo relacionamento com Maria Lina, faleceu após um parto prematuro em maio de 2021.

"O dia que meu Instagram mais foi visualizado foi quando meu filho morreu. O que é ruim chama muito a atenção. Muita curiosidade pelo desconhecido do lado das pessoas. As mesmas que me deram a vida que tenho, que também deram muitas alegrias a minha família. O lado ruim foi ter descoberto, ter que equilibrar a mente para não enlouquecer com essa informação", iniciou Whindersson.

E completou: "Triste que a régua que o universo me deu para medir até onde ir tenha sido numa situação tão paia [difícil] para mim. Manter a mente limpa e pedir a Deus que perdoe a quem não sabe o que pensa e o que faz".

Whindersson Nunes relata crise semelhante à de Vanessa Lopes

O caso envolvendo Vanessa Lopes, ex-participante do BBB 24, da Globo, tomou conta das redes sociais na última semana. Antes da influenciadora digital desistir do reality show, diversos famosos falaram sobre o comportamento preocupante da sister dentro da casa mais vigiada do país.

O humorista Whindersson Nunes, então, fez um sincero desabafo nas redes sociais a respeito de uma crise semelhante à vivida por Vanessa. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso recordou um episódio de mania e relatou aos seguidores que a situação pode ser mais comum do que se imagina.

"Para os calouros da escola da vida: em algum momento você pode ter algum episódio de mania, se por um acaso isso for transmitido em rede nacional não há motivo para pânico. Como um bom frequentador de psiquiatra desde 2020 eu posso dizer por experiência que depois de um episódio assim você dá um reset na sua vida, começa a tomar cuidado com o que consome e entende que tudo pode nos levar a uma distorção da realidade", iniciou

Ao final de sua publicação, Whindersson Nunes explicou que, no seu caso, a crise ocorreu por 'mania de perseguição'. "Onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas pra te prejudicar. É só nosso cérebro mostrando que um músculo flácido é mais forte que um bíceps. Fique tranquilo e siga em frente", concluiu ele.