BBB 24: Whindersson Nunes relata crise semelhante à de Vanessa Lopes

O humorista Whindersson Nunes revelou que já passou por 'mania de perseguição' e explicou comportamento de Vanessa Lopes no BBB 24

O humorista Whindersson Nunes fez um sincero desabafo nas redes sociais a respeito de uma crise semelhante à vivida por Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo. Na última quinta-feira, 19, a influenciadora ficou entre os assuntos mais comentados após comportamento preocupante dentro do reality show.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso recordou um episódio de mania e relatou aos seguidores que a situação pode ser mais comum do que se imagina. "Para os calouros da escola da vida: em algum momento você pode ter algum episódio de mania, se por um acaso isso for transmitido em rede nacional não há motivo para pânico", iniciou ele.

E continuou: "Como um bom frequentador de psiquiatra desde 2020 eu posso dizer por experiência que depois de um episódio assim você dá um reset na sua vida, começa a tomar cuidado com o que consome e entende que tudo pode nos levar a uma distorção da realidade".

Ao final de sua publicação, Whindersson Nunes explicou que, no seu caso, a crise ocorreu por 'mania de perseguição'. "Onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas pra te prejudicar. É só nosso cérebro mostrando que um músculo flácido é mais forte que um bíceps. Fique tranquilo e siga em frente", concluiu.

Ao vivo, Tadeu Schmidt comenta situação de Vanessa Lopes

Logo no início do programa ao vivo do BBB 24 desta quinta-feira, 18, o apresentador Tadeu Schmidt fez questão de comentar a situação de Vanessa Lopes dentro do reality show.

O apresentador disse que a influenciadora digital foi atendida pela psicóloga do programa. "Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa e tentaram acalmá-la", começou.

Tadeu reforçou que a TikToker já havia conversado com a profissional: "A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem e a nossa equipe segue acompanhando tudo bem de perto".

Para finalizar, o comandante do reality tranquilizou dizendo que Vanessa permanece na disputa. "Agora há pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo, mas o dia foi difícil para ela", concluiu Tadeu Schmidt.