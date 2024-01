BBB 24: Pai de Vanessa Lopes se pronuncia sobre atitudes da filha: "Está bem acompanhada

Em suas redes sociais, Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, se pronuncia sobre as atitudes e a saúde mental da filha no BBB 24; veja!

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, se pronunciou sobre as atitudes e a saúde mental de sua filha nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 18, o empresário reconheceu o que está acontecendo no BBB 24 e tranquilizou os internautas que estão preocupados com a influenciadora digital.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alisson publicou um vídeo para falar sobre a situação de sua filha, que está tendo alguns problemas no confinamento do reality show da Globo. Desde a madrugada desta quinta-feira, 18, Vanessa acredita que está recebendo sinais no jogo e está criando teorias sobre eles.

Em seu vídeo, o pai da sister esclarece o motivo dele querer conversar com o público. "Tô olhando várias informações, e em respeito e até agradecimento, eu quero fazer um esclarecimento oficial com essa crescente de informações preocupados com a saúde mental da Vanessa", iniciou ele.

Em seguida, ele explicou como funciona o acompanhamento psicológico dos brothers. "Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes. Então, desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão, e que se houver alguma atitude extrema, automaticamente isso é intervido", contou o pai da influenciadora.

Alisson ainda afirmou que a produção do BBB sempre manda notícias para a família de Vanessa. "E eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim de uma forma indireta. Então eu faço esse vídeo registrando que a Vanessa está sendo muito bem acompanhada e que ela tem acompanhamento fora da casa", explicou ele.

O empresário ainda afirmou que a dinâmica do reality também pode contribuir para a alteração de uma pessoa. "E de novo gente, ali nós estamos tratando de um confinamento, e ele tem uma série, desperta muita emoção, muita alteração, e vai depender do perfil de cada participante", disse Alisson.

Por fim, ele ainda se mostrou grato com a preocupação com sua filha. "Eu queria agradecer do fundo do meu coração toda a preocupação de vocês. Reitero olhando olho no olho de todo mundo que ela está sendo acompanhada, nós temos muito contato lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês", finalizou.

Confira o vídeo: