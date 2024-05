Gracyanne Barbosa rebate comentário sobre separação: ‘Triste'

Gracyanne Barbosa responde comentários sobre sua separação do cantor Belo e nega sofrimento exagerado

A musa fitness Gracyanne Barbosa rebateu comentários de seguidores nas redes sociais ao mostrar sua rotina normal após a separação do cantor Belo. Ela foi acusada de não estar ‘sofrendo’ após o fim do casamento, mas ela explicou a sua visão do que aconteceu.

“Estou triste, mas não sofrendo. Não me permitiria isso. Afinal, todos os dias, Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos e ter mais um dia”, afirmou.

Então, outro seguidor comentou que ela estaria em busca de engajamento nas redes sociais, mas ela negou. “Por que eu faria um engajamento negativo para mim? Fora a exposição e inverdades que saem toda hora, o que tento fazer é manter minha sanidade praticando coisas que me deixam feliz. Compartilhar com vocês entra no pacote da felicidade, aqui é uma troca de energia boa”, afirmou.

Belo falou da separação na TV

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.