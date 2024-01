BBB 24: Vanessa Lopes pode perder cachê após desistir do reality; saiba o valor

Vanessa Lopes pode sofrer prejuízo financeiro e enfrentar ‘boicote’ após apertar botão para desistir do BBB 24; entenda o que acontece

Na última sexta-feira, 30, Vanessa Lopes decidiu encerrar sua curta trajetória no confinamento e apertou o botão de desistência para sair do Big Brother Brasil 24. Mas a decisão da influenciadora digital pode impactar não apenas o jogo, como também resultar em consequências significativas fora da casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, no portal F5 da Folha de São Paulo, a ex-participante Vanessa corre o risco de perder um cachê generoso e enfrentar um possível 'boicote' na grade da emissora, algo que já aconteceu com outros participantes que desistiram ou foram expulsos do programa, como MC Guimê e Thiago Abravanel.

Segundo o jornalista, Vanessa, que chegou a revelar que não desistiria do reality show por questões contratuais, abriu mão do cachê semanal de aproximadamente R$ 5 mil, valor concedido a todos os participantes que permanecem no reality. Como passou pouco menos de duas semanas no reality, ela teria perdido o dobro do valor.

Além disso, caso não cumpra as cláusulas de rescisão, a influenciadora pode pagar uma multa, principalmente se quebrar a confidencialidade estabelecida por contrato com a emissora. Por fim, Vanessa não deve participar de outros programas, como o tradicional Café com Eliminado com Ana Maria Braga no Mais Você e demais atrações envolvendo o reality.

Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/cjDMHYIql3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

Vale mencionar que Vanessa também pode ter arriscado o valor especial para camarotes. Segundo informações do colunista Leo Dias, a emissora teria aumentado o cachê dos participantes em relação às edições anteriores. As celebridades receberiam R$ 40 mil reais para assinar um contrato, que permite o uso de imagem mesmo após o fim do reality show.

Além disso, o documento também firmaria a confidencialidade sobre detalhes dos bastidores do confinamento dos seis participantes famosos. Neste ano, o elenco conta com a cantora Wanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Bin Laden, o pagodeiro Rodriguinho, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues e Vanessa, que desistiu.

Apesar dos boatos sobre um cachê, o único valor confirmado pela emissora é o prêmio do reality show, que também aumentou com o passar do tempo. No ano passado, a campeã da edição, Amanda Meirelles levou uma bolada de R$ 2,88 milhões para casa. Neste ano, as estimativas apontam que o pagamento pode chegar a até R$ 3 milhões.

Vanessa Lopes embarca às pressas após desistir do BBB 24:

A influenciadora digital Vanessa Lopes já está a caminho de sua casa após desistir do BBB 24, da Globo. Ela apertou o botão de desistência do reality show no final da tarde desta sexta-feira, 19, e, horas depois, já foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro. A morena foi flagrada pelos fãs em uma área reservada do aeroporto para evitar tumulto no local.