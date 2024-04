Equipe de Michel, do BBB 24, expõe que brother está com problemas financeiros

A equipe de Michel expôs em rede social que assim como outros ex-participantes, estariam devendo dinheiro após deixarem o reality

A equipe de Michel, ex-participante do BBB 24, expôs nesta sexta-feira, 26, que o professor está passando por dificuldades financeiras após deixar o reality show da Globo, que chegou ao fim no meio de Abril.

Em tom de desabafo, a equipe do ex-brother relatou que ele não está conseguindo as oportunidades como achou que conseguiria após deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para todos", diz a publicação feita no X, antigo Twitter.

Em outro trecho, a equipe do ex-BBB destaca os desafios financeiros: "Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades".

Uma seguidora provocou dizendo: "Mas cadê os amigos camarotes de Michel?". O ex-BBB assumiu sua conta e respondeu: "Estão no trabalho que eles já tinham antes né, uai". Outra pessoa comentou: "Então para de gastar. Todo mundo sabe quem vingou ou não no pós-BBB. dicar fazendo dívida não vai mudar nada". O professor então disse: "Temos que tentar, né. Melhor não nos arrependermos de ter tentado todas as possibilidades do que desistir antes".

Juninho fala sobre oportunidades após o BBB 24

Michel não foi o unico que relatou dificuldades após o reality, o Juninho, contou ao público que já retomou seu trabalho como motoboy depois que foi eliminado do reality show da TV Globo. No início desta semana, através de suas redes sociais, ele publicou um vídeo descontraído avisando que não tinha enriquecido após o programa.

Em entrevista ao site Quem, Juninho falou um pouco sobre sua vida pós-reality e explicou que ainda não conseguiu engatar a carreira como influenciador digital. "Meu pós está divertido, animado, recebendo convites bacanas. E na correria de motoboy porque tenho que ganhar uma grana e as publis ainda estão se desenvolvendo. Inclusive estou aí, aberto, tá galera", declarou ele. Em seguida, o ex-BBB contou que recebe bastante carinho e apoio dos fãs, que o incentivam a não desistir de trabalhar com a internet.