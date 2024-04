Ex de Davi, Mani Reggo reaparece em vídeo: ‘Tudo foi muito difícil’

Mani Reggo faz live nas redes sociais junto com sua irmã para dizer que vai retomar a produção de conteúdo para a internet

A empreendedora Mani Reggo, que é a ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, voltou às redes sociais após um período afastada. Nesta sexta-feira, 26, ela fez uma live com sua irmã para agradecer pelo carinho do público e dizer que vai retomar sua presença online em breve.

"Estou passando aqui para agradecer a vocês o carinho e as orações. Informar que estou bem e vem novidade aí pela frente. Obrigada de coração a todos vocês que me conheceram durante esses 100 dias. Obrigada pelo carinho de verdade. É por vocês que estamos aqui”, disse ela, que ainda desabafou: "Acreditamos na verdade, em Deus, na força que a mulher preta tem. A verdade vai permanecer sempre. Foi muito difícil desde o começo, tudo foi muito difícil. Mas eu confio em Deus, acredito que tem um Deus que nos protege e a verdade sempre vai prevalecer”.

Por sua vez, a irmã dela disse: "Tem muita coisa chegando, estamos só recarregando as energias aqui na nossa terra, com a nossa família e um trabalho lindo que a gente está preparando para todos vocês. Nossa família agradece todas as orações, energias enviadas e mais do que isso, as mensagens de amor, amor feminino, e empatia com todas nós. A gente sabe do nosso trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais e a gente vai permanecer assim, com carinho e muito respeito ao nosso público. Com muita força e muita união. Estamos aqui por vocês que acreditam na gente e que sempre acreditaram, que nos apoiaram desde o dia 7 de janeiro, com zero seguidores e hoje a gente está com mais de 6 milhões, em respeito a todos vocês, todas nós mulheres, guerreiras e fortes. Contamos com esse apoio de vocês”.

Davi fala de sonhos

Nesta quinta-feira, 25, DaviBrito voltou às suas redes sociais para falar sobre as reviravoltas em sua vida desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24. Apesar de enfrentar controvérsias e o término de seu relacionamento com Mani Reggo, o ex-motorista de aplicativo, agora milionário, celebrou a realização de seus sonhos.

Através de sua conta oficial no Instagram, Davi compartilhou um registro nos bastidores de uma gravação na Globo. Vestindo um terno azul e com um sorrisão de orelha a orelha em seu camarim, ele compartilhou uma reflexão na legenda como um conselhos aos seguidores: “Você é do tamanho dos seus sonhos!”, o campeão iniciou.

“Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real”, o baiano relembrou as dificuldades que enfrentou em seu passado, mas também comemorou as conquistas.