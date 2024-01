URGENTE! Vanessa Lopes desiste do Big Brother Brasil 24

Vanessa Lopes seguia preocupando os participantes e os internautas por seu comportamento dentro do reality; A influenciadora desistiu na tarde desta sexta-feira, 19

Vanessa Lopes acaba de apertar o botão e desistir do Big Brother Brasil! Nesta sexta-feira, 19 a tiktoker chegou em seu limite e acabou desistindo do reality. A sister que nos últimos dias, vinha preocupando os participantes e o público com sua saúde mental.

Em conversa com os brothers ela chegou a questionar sua participação, disse que estava tranquila e alguns participantes tentaram convencê-la a ficar. "Todos os meus traumas estão nessa casa. Eu tô suave", falou ela. Vanessa chegou a se despedir de seus companheiros e afirmou: “Desculpa, mas minha cabeça está em outro lugar. Está tudo bem. Vou seguir minha vida”, disse ela.

Os brothers tinham tentado convencer a sister de não desistir e quando viram a influencer andando até o botão pediram para que ela não fizesse aquilo: "Por favor, não, por mim", pediu Nizam, "Pelo amor de Deus, não faz isso", comenta MC Bin Laden.

Os brothers convencem a sister a não apertar o botão. Ela senta no sofá. Mas, na sequência, a criadora de conteúdo levanta, aperta o botão e desiste do programa:"Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", afirma a sister, que vai em direção ao botão de desistência e aperta.

Após a saída, os participantes conversaram e ficaram mal com a decisão da companheira. Eles foram orientados a arrumar as malas dela. Wanessa Camargo chorou e Nizam contou que mais cedo a influenciadora sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos: "Eu acho que ela não está bem de verdade", falou Yasmin Brunet.

CONFIRA O MOMENTO QUE VANESSA DESISTE: