BBB24: Vanessa Lopes chora e se desespera com reação dos pais:"Muito frios"

Chorando, a influenciadora digital Vanessa Lopes desabafa com brothers e teme reação dos pais com seu comportamento no BBB24

Vanessa Lopes caiu no choro durante a tarde desta quinta-feira, 18, no Big Brother Brasil 24 ao falar sobre seus pais, Alisson de Oliveira e Liziane Lopes.

A influenciadora digital desabafou com os brothers e disse estar com medo de decepcionar os pais com seu comportamento no reality global. Em conversa com outros participantes, a TikToker contou a pressão que sente para ser uma pessoa 'forte'.

"A família pega pesado na gente. Toda vez que vocês falam de família, fico pensando no que meus pais como estão lá fora, me vendo chorar o dia inteiro. Pros meus pais, choro é fraqueza", começou.

"Eu sou canceriana, meu pai é capricorniano, minha mãe é virginiana. Eles são muito frios com as pessoas, e eu sou mole", falou caindo no choro.

Consolada pelas sisters que estavam na sala, Vanessa continuo o desabafo: "É horrível ser vulnerável. A gente quer acreditar nas pessoas".

Durante as últimas horas, Vanessa chamou atenção da web ao compartilhar uma série de 'teorias da conspiração' sobre o Big Brother Brasil 24. O comportamento da sister, inclusive, tem preocupado os outros participantes.