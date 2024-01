BBB 24: Yasmin Brunet se assusta com comportamento de Vanessa Lopes: “Doida”

Yasmin Brunet fica preocupada após descobrir 'teoria da conspiração' e aproximação repentina de Vanessa Lopes no BBB 24

Nos últimos dias, a influenciadora Vanessa Lopes tem gerado preocupação entre seus colegas de confinamento devido a alguns de seus comportamentos. Nesta quinta-feira, 18, a dançarina surpreendeu Yasmin Brunet ao se aproximar repentinamente e compartilhar uma de suas ‘teorias da conspiração’ sobre o Big Brother Brasil 24.

Além dos atritos fora da casa por conta do surfista Gabriel Medina, Vanessa também criou a teoria de que elas teriam sido confinadas juntas para competir por um dos brothers da casa, que teria um estilo parecido com o do ex-marido da modelo, o executivo Nizam. Por isso, a dançarina acredita que as duas estão sofrendo com uma rivalidade, que é inexistente.

Vanessa se aproximou de sua rival para revelar a teoria no banheiro: “Percebeu que ele jogou no lugar errado? Estão jogando com a gente, com a cabeça da pessoa, para a pessoa não lembrar das coisas. Quando a gente tá ocupada demais cuidando das pessoas não vemos as coisas”, iniciou enquanto passava a mão no cabelo da modelo.

Yasmin ficou assustada com o comportamento da dançarina e tentou se desvicilhar enquanto passava uma vassoura na casa: “Mas a gente vai perder estabelece agora”, a loira tentou encerrar a conversa e Vanessa não se importou: “Deixa a gente perder estaleca”, disse a TikToker. A loira repreendeu e saiu: “Não. É grave”, disse.

Depois, as duas se reencontraram no banheiro e Vanessa perguntou como estava se saindo nos últimos dias no confinamento. Sem pestanejar, Yasmin respondeu: “Doida”. A dançarina disse que tinha ‘pessoas na cabeça dela’ e como tem déficit de atenção, estava se esquecendo das coisas. Ela acredita que tem alguém tentando mexer com seu transtorno.

Por fim, a TikToker decidiu expor mais algumas de suas teorias da conspiração, alegando que Léo Santana teria tentado conversar com ela durante o show da última noite e insinuando que ambas foram colocadas na casa propositalmente para rivalizar. Yasmin, chocada, rebateu os comentários de Vanessa, criando um clima de tensão na casa.

O que aconteceu entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes?

Para quem não acompanhou, a modelo já enfrentava rumores de desentendimento com a morena. Tudo começou quando ela deu unfollow em Vanessa, após boatos de que a dançarina teria ficado com seu ex-marido, Gabriel Medina. Dentro da casa, as duas tentaram resolver a situação, mas a relação acabou ficando ainda mais tensa.

Isso porque Vanessa abriu o coração em um desabafo sincero com a loira e até pediu desculpas por suas atitudes do lado de fora. No entanto, quando Yasmin estava prestes a compartilhar sua perspectiva sobre o que aconteceu no passado, a dançarina se recusou a ouvir, alegando que não se sentia confortável em falar sobre isso na casa.

Comportamento de Vanessa Lopes em festa preocupou:

Na madrugada desta quinta-feira, 18, os confinados curtiram a terceira festa do Big Brother Brasil. Mas parece que Vanessa Lopes não conseguiu aproveitar a noitada. Durante o evento, a participante fez desabafos pesados e até confessou que está conversando com as paredes da casa. O clima tenso gerou preocupação dentro e fora do reality.