Bruna Biancardi leva Mavie para conhecer filho de seu ex-namorado; saiba quem é

Reencontro! Bruna Biancardi dá show de maturidade ao apresentar sua herdeira com Neymar Jr ao filho de ex-namorado de longa data; conheça

Parece que Bruna Biancardi mantém ótimas relações com seus ex-namorados! Além de ter uma amizade com Neymar Jr, com quem tem uma filha, a pequena Mavie, a influencer também mantém contato com outra pessoa de seu passado. Na última quinta-feira, 3, ela levou sua herdeira para conhecer o filho de um antigo amor, o cantor Caíque Gama.

Para quem não acompanhou, a influenciadora e o cantor namoraram por cinco anos antes dela se envolver com o jogador de futebol, entre 2014 e 2019. Atualmente, Caíque, que fazia parte da Banda Fly junto com Paulo Castagnoli e Nathan Barone, está casado com a influenciadora Flavia Gabe e também é pai de Emmanuel, um bebê de cinco meses.

Por isso, Bruna e Flavia demonstraram maturidade ao levarem seus filhos para brincarem juntos. Nas redes sociais, as influenciadoras compartilharam alguns momentos dos herdeiros se divertindo, e embora o cantor, que já participou do 'De Férias com o Ex', não tenha aparecido nos cliques, sua ex-namorada e sua esposa posam lado a lado com seus bebês.

Vale mencionar também que Bruna é madrinha da sobrinha de Caíque e aproveitou o encontro para rever a menina, Rafaela. Inclusive, a proximidade com a família de seu ex-namorado é tanta que alguns de seus familiares até marcaram presença em seu chá de bebê quando ela estava grávida e ainda namorava com Neymar Jr.

Aparentemente, Bruna está solteira desde o anúncio de seu término com Neymar, no final de novembro. Desde então, ela tem dedicado seu tempo para cuidar de sua filha, que está prestes a completar sete meses, e também mantém uma amizade com o jogador. A influenciadora é vista em eventos familiares ao lado dele e já até recebeu declarações do craque.

Bruna Biancardi tenta mostrar semelhança com Mavie:

A influenciadora Bruna Biancardi tentou mostrar que há semelhanças entre ela e sua filha com Neymar Jr., a pequena Mavie. Nesta quarta-feira, 01, a mãe da herdeira menina do atleta resgatou uma foto de quando era bebê e não teve sucesso na missão. Isso porque, a influencer colocou uma votação perguntando para os seguidores se eles achavam que a bebê se parecia com ela.