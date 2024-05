Ex-BBB Gyselle Soares sai em defesa de reality da Record: 'Financeiramente muito bom'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Gyselle Soares falou como sua vida mudou após participar de A Grande Conquista, reality da Record

Finalista da primeira temporada de A Grande Conquista, Gyselle Soares (40) não tem dúvidas que entrar no reality show foi uma escolha positiva que ela fez para sua carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que ela teve um ótimo retorno financeiro após embarcar de cabeça na oportunidade.

Vice-campeã do Big Brother Brasil 8, Gyselle entrou em A Grande Conquista como forma de mostrar uma nova mulher depois de mais de 10 anos longe da televisão brasileira. Para a piauiense, o programa foi importante para ela ter uma nova experiência enquanto participante de reality show.

"Foi incrível, porque eu sou outra mulher, uma mulher mais madura. Na época do Big Brother eu era muito tímida, muito fechada, recuada, introspectiva. E foi muito interessante também estar participando nesse mundo digital, nesse mundo de arrobas", diz.

Quanto ao retorno financeiro que a exposição na televisão gera para os participantes, Gyselle garante que viu sua vida mudar positivamente. "Hoje a pessoa mesmo se ela não ganhar, ela ganha bastante dinheiro, trabalha bastante com as redes sociais e tem uma vida muito legal. Então, financeiramente, hoje é muito bom", afirma.

"Foi muito interessante, porque eu fui mais uma vez finalista. Desta vez me vi diferentemente. Eu amei a experiência", diz a artista, que neste ano chamou atenção ao desfilar com um visual luxuoso como musa da Escola de Camisa Verde e Branco, de São Paulo.

GANHOU MUITO DINHEIRO APÓS O BBB 8

Gyselle Soares (40), finalista do BBB 8, revela que, assim como Fernanda Bande (32), do BBB 24, também sofreu com um certo atraso para receber os prêmios de sua participação no reality da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que chegou a esperar cerca de trinta dias depois para conseguir ver de pertinho o que ganhou durante a competição.

"Na minha época do Big Brother, no BBB8, eu ganhei uma moto, um carro e cinco mil reais. Quando eu saí do programa, os cinco mil reais, que foram de uma prova do anjo, já estavam na conta da minha mãe. Já o carro e a moto, que eu acabei ganhando nas provas, eu recebi trinta dias depois", revela ela.

O assunto sobre a demora na entrega dos prêmios do Big Brother Brasil começou a virar destaque nas redes sociais após vazar um audio de Fernanda desabafando que ainda continuava sem dinheiro. Mesmo com milhões de seguidores e fazendo publicidade, a carioca disse que o faturamento só iria crescer após alguns meses. "Gente, não tem dinheiro. Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai", disse ela.