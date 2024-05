Fátima Bernardes aceita proposta de Huck e volta à Globo em nova missão

Fátima Bernardes foi desafiada por Luciano Huck a dançar com o ator espanhol Antonio Banderas na final da Dança dos Famosos

Durante sua participação como jurada da Dança dos Famosos, neste domingo,19, Fátima Bernardes foi surpreendida por Luciano Huck, que a desafiou a dançar com o ator espanhol Antonio Banderas na final do quadro, que acontece no dia 7 de julho, no Domingão do Huck. A apresentadora, inicialmente surpresa com o convite, aceitou a proposta.

"No dia 7 de junho vai ser a final da Dança dos Famosos. Então tem tempo. Eu pensei em quem eu posso convidar para dançar com a Fátima Bernardes? Antonio Banderas", disse o apresentador. Em seguida, ele foi direto ao ponto: "Eu queria te convidar para vir no dia da final da 'Dança dos Famosos' dançar um tango com Antonio Banderas no palco do 'Domingão'. Não seria digno da final?", falou o marido de Angélica.

Fátima Bernardes, por sua vez, ficou perplexa com a proposta. "Maravilhoso. "Tem que ser um tango, não pode ser um bolerinho não?", respondeu a jornalista. "Bolero é mais fácil que um tango, né?" , completou ela. "Pode sim, a gente liga para o Banderas e vê o que ele acha. Agora se vira para ter ele aqui", respondeu o comunicador.

Ela ACEITOU o desafio! A Fátima Bernardes vai dançar um bolero com ninguém mais que Antonio Banderas na final da #DançaDosFamosos 😱 #Domingãopic.twitter.com/eqVInYKFmp — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 19, 2024

Classificação atual da Dança dos Famosos

Durante o programa, as duplas que estão na competição se apresentaram ao som do ritmo Calypso. Após as avaliações, Lucy Alves e Fernando Perotti, Enrique Diaz e Gabe Cardoso e Samuel de Assis e Lari Parison foram direto para a próxima fase. Enquanto que Juliano Floss e Dani Duram, Lexa e Diego Basilio, Micael Borges e Nathália Ramos e Bárbara Coelho e Vitor Avelar eforam para a repescagem.

Fátima Bernardes fora da Globo

Em fevereiro deste ano, Fátima Bernardes deixou a Globo após 37 anos. Fora da emissora, a jornalista encara uma jornada dupla na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além de produzir conteúdo para seu próprio canal, ela integrará uma iniciativa mais ampla chamada Paris em Brasa, uma colaboração entre o YouTube, a produtora Play9 e o COB (Comitê Olímpico Brasileiro). O projeto reúne influenciadores, jornalistas e criadores de conteúdo para criar vídeos abordando o evento.