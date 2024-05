Marlene Mattos desmente Cátia Paganote e promete Justiça: 'Infâmia'

Procurada pela CARAS Brasil, a empresária Marlene Mattos negou que teria obrigado paquitas a ficarem nuas e rebateu Cátia Paganote

Marlene Mattos (74) negou que tenha obrigado Cátia Paganote (48) e outras paquitas de Xuxa Meneghel (61) a ficarem nuas em sua casa. Procurada pela CARAS Brasil, a empresária desmentiu a história e afirmou que irá tomar medidas judiciais contra a apresentadora.

"Essa história que Cátia contou é irreal. Nunca aconteceu", afirmou Marlene Mattos sobre a ex-paquita, que fez a afirmação durante o reality A Grande Conquista 2 (RecordTV). "Vou torcer e até votar nela para ela ganhar o prêmio do reality, porque ela vai precisar me pagar por infâmia."

Paganote afirmou que quando tinha 12 anos foi convocada para uma reunião de emergência na casa da empresária durante a madrugada. Segundo a ex-assistente de palco do Xou da Xuxa, Marlene teria falado para ela e outras meninas ficarem nuas para ver se estavam acima do peso.

"Nunca negarei o que fiz e nem darei desculpas, mas não vou aceitar que pessoas doidas pela mídia, inventem histórias e queiram que seja verdade", acrescenta a empresária. Marlene ainda afirma que não lê mais o que escrevem sobre ela, porém, diz que ficou impressionada com a capacidade de algumas pessoas serem ingratas.

Recentemente, a ex-paquita comentou sobre como estava o contato com as colegas de trabalho da época. "Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma."

"Nem com a Priscila [Couto] e a Ana Paula [Almeida], que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de se olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali", disse, em entrevista ao BestCast.